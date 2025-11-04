Expertos y asociaciones analizan el papel esencial de los 14.700 cuidadores en Álava La Unidad de Fisioterapia Avanzada del hospital MiKS debatirá en Dendaraba junto a los colectivos Ascudean y Hegala Norte las claves para repensar el modelo de cuidados

La jornada se celebra con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra este miércoles 5 de noviembre.

Elena Jiménez Martes, 4 de noviembre 2025, 00:43

14.700 alaveses compaginan su empleo con el cuidado de personas dependientes durante la jornada laboral, según una encuesta reciente de Eustat sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y personal. En este grupo, que va en aumento por el envejecimiento de la población y el consecuente incremento de la dependencia, la mayoría son mujeres y, en general, realizan este trabajo sin demasiados apoyos estructurados, señala la misma investigación.

Pues bien, a ese amplia comunidad es a la que se dirige la jornada gratuita que ha organizado este martes por la tarde en la sala de la Fundación Vital en Dendaraba (de 17.30 a 19.00 horas, con inscripción previa) el hospital MiKS para reflexionar sobre cómo cuidar a una persona dependiente sin que esto sea una fuente de cansancio físico y emocional.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra mañana 5 de noviembre, la ponencia 'Cuidar sin descuidarse: una mirada integral al cuidado' abordará el tema junto a la Asociación de familias cuidadoras y personas dependientes, Ascudean y el colectivo Hegala Norte, que se encarga junto al Ayuntamiento de Vitoria del programa 'Maiteki' con el que ha brindado apoyo psicológico, asesoramiento y espacios de respiro en los últimos meses a 468 familias cuidadoras.

Por su parte, la Unidad de Fisioterapia Avanzada (UFA) de MiKS aportará la perspectiva física del cuidado, cómo prevenir lesiones, mantener la energía y cuidar desde el respeto al cuerpo.

Porque el diagnóstico que realizan estos agentes es que los cuidadores muestran «un patrón recurrente de sobrecarga, aislamiento y dificultades para conciliar la vida» y coinciden en que es hora de repensar el modelo de cuidado para entenderlo como «un bien común que involucra a instituciones y ciudadanía».