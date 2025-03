Un experto en Hidrogeología no descarta que la rotura en la cantera de Nanclares haya afectado al acuífero

Iñaki Antigüedad es doctor en Geología, además de uno de los mayores expertos en el acuífero de Subijana. Es autor de la 'biblia' de la ... Hidrogeología de Euskadi y director de varias tesis sobre este 'mar' situado en el subsuelo de Álava. Pese a este basto conocimiento, este jueves ha alegado que no dispone de información suficiente sobre los posibles efectos de la cavidad de tres bocas que las máquinas abrieron accidentalmente en 2011 en la cantera 'Navarra Pequeña', situada sobre la mayor reserva de agua subterránea de Euskadi, y ha criticado que todas las medidas que plantea la empresa Heidelberg Materials son de cara al futuro.

Este profesor de la UPV ha considerado que ese trabajo debería haberse hecho en el pasado y no esperar a la apertura de este boquete en la cantera, que ha pedido que no se infravalore porque «no es lo mismo una cantera a ocho kilómetros de Nanclares, que una situada sobre un eje de fracturación que va a la zona de descargas y a los pozos de captación». Ha defendido que la turbidez «es lo de menos», lo importante es la calidad y, en su opinión, no es suficiente con realizar un monitoreo «bimensual o cada tres meses».

Antigüedad no ha querido externalizar su punto de vista sobre un posible cierre cautelar, como reclamó hace diez meses el pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca. «Si luego tomamos un café o un vino, les puedo dar mi opinión. Pero aquí estoy como hidrogeólogo. Mi misión aquí es que en base a la información que yo he recibido, decir que hay una serie de incógnitas», ha evidenciado el experto. «Hay que ser conscientes de todo lo que no sabemos», ha considerado.

«En mi opinión, hoy en día no existe información para evaluar y gestionar el riesgo y establecer perímetros de protección que luego pueden hacerse más grandes o más pequeños en función de la información, pero que se vaya acumulando», ha subrayado. Un trabajo que definiría cuáles son las medidas inmediatas a tomar en el caso de que suceda algo que, a su parecer, corresponde a la Agencia Vasca del Agua. «Y es que estamos hablando del recurso agua, que es la parte olvidada de la adaptación al cambio climático, que está prácticamente basada en mitigación en carbono», ha lamentado.