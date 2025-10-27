Expedientan a una empresa por dejar sin autobús a una estudiante en silla de ruedas

La Diputación ha abierto un expediente sancionador a la empresa de autobuses que presta servicio entre la Llanada y Vitoria después de que las rampas ... para acceder con sillas de ruedas fallasen en dos servicios consecutivos. Sucedió el 8 de septiembre, cuando una joven finalmente tuvo que recurrir a su padre para llegar a tiempo a su primer día en el instituto en una furgoneta particular. Y eso que la familia de la estudiante había avisado previamente a Alavabus (el servicio de transporte foral) que durante todo el curso usará el pullman que pasa por Salvatierra a las 6.50 y volverá a partir de las 15.00 horas.

En la respuesta entregada a EH Bildu por el Departamento de Movilidad Sostenible, se detalla que el vehículo que prestaba el servicio en el que iba a viajar la usuaria falló y se intentó que lo hiciese en otro que poco después salía desde Salvatierra. «Dicha situación generó nerviosismo en el personal de conducción, y desencadenó problemas en la rampa PMR (personas de movilidad reducida) del segundo vehículo también, quedando bloqueada la misma e impidiendo cerrar la puerta», se explica.

«Consecuentemente tuvieron que inmovilizar el (segundo) vehículo y enviaron un tercero para recoger a todas las viajeras para poder trasladarlas hasta Vitoria», desarrolla el diputado foral. Para entonces, cincuenta minutos más tarde de la salida prevista, la estudiante ya había recurrido al vehículo privado de su padre para llegar a tiempo al instituto.

Los dos autobuses, según traslada la empresa en la misma respuesta , fueron «revisados y reparados», por lo que «se encuentran operativos y funcionando con normalidad». A la vuelta, eso sí, pudo completar el viaje sin sobresaltos. A partir de ahí, y después de la denuncia impulsada por el colectivo Eginaren Eginez, se ha abierto un expediente sancionador por incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad.