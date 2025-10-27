El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La joven en silla de ruedas en el momento de la avería en el autobús. E. C.

Expedientan a una empresa por dejar sin autobús a una estudiante en silla de ruedas

Un primer convoy falló y la rampa del segundo se bloqueó. Acudió un tercer vehículo, pero ella ya se había ido en la furgoneta de su padre

Ander Carazo

Ander Carazo

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:50

La Diputación ha abierto un expediente sancionador a la empresa de autobuses que presta servicio entre la Llanada y Vitoria después de que las rampas ... para acceder con sillas de ruedas fallasen en dos servicios consecutivos. Sucedió el 8 de septiembre, cuando una joven finalmente tuvo que recurrir a su padre para llegar a tiempo a su primer día en el instituto en una furgoneta particular. Y eso que la familia de la estudiante había avisado previamente a Alavabus (el servicio de transporte foral) que durante todo el curso usará el pullman que pasa por Salvatierra a las 6.50 y volverá a partir de las 15.00 horas.

