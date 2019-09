Marcha Solidaria Green Una excursión para pensar en los demás La marcha verde y solidaria de ELCORREO cumple su octava edición. / IGOR MARTÍN La VIII Marcha Solidaria Green de EL CORREO, con 8,4 kilómetros de recorrido por Olárizu, apoyará a Cáritas JUDITH ROMERO Sábado, 7 septiembre 2019, 23:19

Naturaleza, ejercicio físico y solidaridad unidos en un único paseo de 8,4 kilómetros por el corazón de Olárizu. La Marcha Solidaria Green de EL CORREO, que ya celebra su octava edición, brinda la oportunidad de disfrutar de una mañana en contacto con la naturaleza y de conocer algunas de las especies que crecen en este parque vitoriano. La cita está a la vuelta de la esquina y tendrá lugar dentro de dos semanas, el 22 de septiembre, con salida y llegada en la plaza de España.

«Esta iniciativa reúne varios valores positivos como el respeto por la naturaleza, el espacio en el que vivimos, y un componente lúdico en una sociedad donde cada vez estamos más cabreados», anima Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas en Vitoria. Quienes practiquen un poco de ejercicio por una buena causa estarán ayudando a la labor altruista que Cáritas desarrolla en el territorio alavés por sólo 2,50 euros, el coste del ticket que deberán adquirir para participar. Estos vales pueden comprarse en la redacción de EL CORREO (Aranzábal, 9), en su tienda de la calle Florida 18 o en la planta de deportes de El Corte Inglés.

La recaudación íntegra de esta prueba organizada por EL CORREO con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria, El Corte Inglés, EDP y la Agencia Vasca del Agua URA se destinará a la entidad social. «Los donativos más pequeños son los más importantes que recibimos, permiten seguir a Cáritas más que las grandes aportaciones», asegura Ibeas, quien garantiza que el dinero ayudará al mayor número de personas posible. «Veremos qué necesidades surgen, pero ahora el foco está en la falta de vivienda, un problema serio en la sociedad alavesa relacionado con la precariedad en el empleo. Los propietarios no se sienten seguros al alquilar, por lo que una pequeña aportación para pagar una mensualidad puede ser una gran ayuda para alguien», plantea.

Los datos Salida y llegada. Partirá de la plaza de España a las 10.30 horas y el control se cerrará a las 14.00. Recorrido. 8,4 kilómetros. Plaza de España, Dato, estación de tren, José Erbina, Rioja, Heraclio Fournier, Avenida de Olárizu, parque de Olárizu, Heraclio Fournier, paseo de la Universidad, paseo de La Senda, paseo de La Florida y plaza de España. Inscrpciones. Ticket de 2,50 euros. Se adquiere en EL CORREO (Aranzábal, 9), en la tienda de la calle Florida número 18 y en el departamento de deportes de El Corte Inglés. La recaudación se destinará a Cáritas.

Ibeas recuerda que, aunque la economía «esté mejorando para algunos» y cada vez hay más millonarios, la riqueza está mal repartida. Un 16% de los vascos vive con dificultades, y un 6% se encuentra en una situación de pobreza severa, es decir, no tiene aseguradas sus necesidades básicas. «El 15% de las personas que están trabajando son vulnerables, pero el empleo sigue siendo la puerta de entrada a la normalidad y muy importante para Cáritas», subraya.

Cambio de ruta

La Caixa, Frutas Uriarte, DYA, Coca Cola y el Club de Montaña Iturribero también colaboran con la marcha, que propone un cómodo paseo de 8,4 kilómetros con un recorrido que repite la ruta de 2014. Los participantes partirán de la plaza de España a las 10.30 con destino a la estación de tren de Dato. Cruzarán las vías para llegar a San Cristóbal y continuará por Adurza, donde se ubicaban las fábricas de Hebillas o Fournier, antes de girar hacia el paseo que conduce a Olárizu.

El recorrido no seguirá el paseo habitual sino que permitirá conocer los ejemplos de vegetación del parque –hayas, robles, álamos, arces…– hasta llegar a la Casa de la Dehesa. Allí, los caminantes disfrutarán de un avituallamiento con el que reponer fuerzas antes de comenzar el camino de vuelta por el Campo de los Palacios y regresar a Heraclio Fournier para a través de las Universidades, La Senda y La Florida acabar en la plaza de España. En la meta aguardarán los regalos y la fiesta final. «Que la gente no olvide que muchos todavía no pueden llegar a fin de mes y que necesitamos incluir a todos en la sociedad», reclaman desde Cáritas.