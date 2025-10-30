El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Jiménez, exdirector de Transportes, en 2015. E. C.

Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios

Carlos Jiménez, jefe de Transportes hasta 2006, exige la compensación por unos supuestos «incumplimientos en materia preventiva y de salud laboral»

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:32

La Diputación de Álava está citada el 1 de diciembre a un juicio por «daños y perjuicios». No se trata de un proceso menor. El ... demandante reclama 829.789,23 euros a la Administración foral por la «responsabilidad civil» por unos supuestos «incumplimientos en materia preventiva y de salud laboral», según la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO. El litigante es un viejo conocido de la institución: Carlos Jiménez Echevarría.

