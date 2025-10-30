Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios

La Diputación de Álava está citada el 1 de diciembre a un juicio por «daños y perjuicios». No se trata de un proceso menor. El ... demandante reclama 829.789,23 euros a la Administración foral por la «responsabilidad civil» por unos supuestos «incumplimientos en materia preventiva y de salud laboral», según la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO. El litigante es un viejo conocido de la institución: Carlos Jiménez Echevarría.

Fue director de Transportes hasta su cese fulminante en 2006, cuando la Administración foral (en manos del PP) le denunció ante la Audiencia de Álava acusándole de haber tejido un presunto esquema de facturas ficticias. La Sala le absolvió por no encontrar delito y el Ejecutivo provincial recurrió al Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia anterior, ya en 2016, diez años después del inicio del contencioso.

Ahora, otros nueve años más tarde, Carlos Jiménez ha visto cómo su demanda en la que alega un incumplimiento en materia preventiva y de salud laboral está admitida a trámite y fijada la fecha del juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de lo Social número 2.. En la vista oral se conocerá por qué motivos exactos acusa a la Diputación alavesa, aunque lo previsible es que estén relacionados con los daños físicos, psíquicos o morales presuntamente sufridos en la década que pasó desde que fue acusado a ser absuelto.

Fue denunciado en 2006 por unas supuestas facturas ficticias y finalmente quedó absuelto por el Supremo en 2016

La demanda ha sido admitida a trámite y el juicio se celebrará el 1 de diciembre en el Juzgado de lo Social número 2

Según apunta el entorno del exalto funcionario a este periódico, el tiempo que transcurrió en el ojo del huracán mediático le pasó una factura personal muy elevada. Para la vista oral, la institución foral ha recurrido al despacho externo Cuatrecasas por las «especificidades» del pleito, así como la jurisdicción social a la que corresponde, pues «exceden de las posibilidades actuales del Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación».

«No se dispone de los medios humanos necesarios para la prestación del servicio, por lo que se solicita iniciar los correspondientes trámites para la contratación de dichas funciones y servicios», apunta la memoria justificativa para la contratación de representación procesal y defensa letrada a la que ha tenido acceso este diario. El juicio arranca el 1 de diciembre en el Palacio de Justicia de Vitoria, pero el contrato se alarga por cinco años en previsión a los posibles recursos que se puedan interponer.

La presente demanda no es el único proceso que mantiene abierto contra la institución alavesa porque existe otra causa que avanza de forma paralela derivada también de la acción de la Administración foral. En ella Jiménez reclama una cifra «multimillonaria» por una supuesta pérdida patrimonial.

Cesado por Javier de Andrés

Carlos Jiménez fue el jefe de Transportes foral hasta que hace 19 años fue cesado de manera fulminante por el entonces diputado del ramo, el popular Javier de Andrés.Se le acusó de tejer un supuesto esquema de facturas ficticias para desviar 1,4 millones de euros de ayudas públicas a las deficitarias líneas rurales de autobús.

Todo aquello quedó en nada, pero hubo que esperar mucho tiempo para disponer de una sentencia firme en ese sentido. Jiménez fue definitivamente absuelto en 2016 por el Supremo de los delitos de estafa y falsedad en documento público de los que le acusaban la propia Diputación –que en el juicio llegó a reclamar hasta siete años de cárcel– y la Fiscalía, que por aquel entonces dirigía Josu Izaguirre. El Alto Tribunal desestimó el recurso de la administración alavesa sellando su inocencia y la de las otras cuatro personas acusadas.

«No se acreditaron los delitos denunciados», habían sentenciado en primera instancia los jueces de la Audiencia Provincial de Álava en 2015, que destacaron que todas las subvenciones habían pasado el filtro del Servicio foral de Intervención sin objeciones. Así lo había defendido Jiménez en la vista oral. «Jamás vi una factura ficticia. Todo estaba aprobado por los controles internos», defendió el exjefe foral durante su declaración ante los magistrados.