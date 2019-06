Euskaltzaindia sopla 100 velas con música 'Mende berria kantuz' llega a Vitoria. / E. C. El Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao, la coral vitoriana Nurat Gazte Abesbatza y Lauko Quiartet interpretarán éxitos musicales vascos que han marcado un antes y un después desde la década de los 70. No faltarán 'Sarri, Sarri', 'Lau teilatu' o 'Ilargia' JON ANDER GOITIA Martes, 11 junio 2019, 14:03

Seguramente que no exista tarta en el mundo en la que se puedan colocar cien velas. Por ello, Euskaltzaindia ha optado por un mejor plan, sustituir los cirios por voces. Así, el pastel con el que la academia de la lengua vasca celebra su centenario tendrá forma de concierto con 'Mende berria kantuz'. Y, aunque no serán cien los integrantes que se verán sobre el escenario, 65 músicos y cantantes se encargarán de conmemorar este viernes en el Teatro Principal (20.30 horas) de una manera especial este aniversario. De la mano del Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao, La coral vitoriana Nurat Gazte Abesbatza y Lauko Quiartet «revivirán» y «recordarán» éxitos musicales vascos que han marcado un antes y un después desde la década de los 70. 'Sarri, Sarri', 'Lau teilatu', 'Ilargia' o 'Euritan dantzan' no faltarán a la cita y serán algunos de los 12 temas que reproducirán durante el concierto.

«Queríamos celebrar este centenario con la gente, porque Euskaltzaindia se creó a partir de la gente. Y con los jóvenes, porque son el futuro del euskera», ha explicado Roberto González de Viñaspre, delegado de Euskaltzaindia en Álava. Y así lo han hecho a lo largo del año con varios actos académicos. Aunque, eran conscientes de que la música también forma parte del euskera, por lo que decidieron dar un paso más allá. «Queríamos festejarlo también con citas culturales, manteniendo el euskera siempre como eje principal», añadía. De esta manera surgió el año pasado la idea del concierto 'Mende berria kantuz', que se estrenó en octubre en Arantzazu. «Realizamos un arreglo de los temas para adaptarlos a coro», ha recordado Iñigo Alberdi, gerente de la Sociedad Coral de Bilbao. Ellos pondrán voz a 10 de las 12 canciones que conformarán el concierto, ya que 'Sarri, Sarri' de Kortatu y 'Euritan dantzan' de Gatibu serán instrumentales.

Y lo harán acompañados por la coral vitoriana Nurat Gazte Abesbatza. De esta manera, interpretarán canciones que «son parte de nuestra cultura». 'Aitormena', de Hertzainak, 'Gaztelugatxe', de Oskorri, 'Azken dantza', de Pantxoa ta Peio o 'Negua joan da ta', de Zea Mays también están en el repertorio. «A pesar de que sean conocidas por todos, es especial hacer estos arreglos, porque las hace diferentes a como ya las conocemos», destaca Nagore Alangua, directora de esta coral. Unas adaptaciones que Alberdi cree que no se limitarán únicamente a este concierto. «Solemos hacer arreglos a temas de grupos reconocidos, como The Beatles, pero nunca a los que tenemos en casa. Creo que a partir de ahora tendremos la oportundiad de escuchar nuestra música en estos conciertos, porque las adecuaciones empiezan a rodar entre los coros», celebraba.

Bertsos como guinda

Aunque, si se habla de cultura vasca, los bertsos no podían faltar a la cita. Y no lo harán, porque Maddalen Arzallus improvisará versos sobre el escenario. Su papel no se limitará a una única actuación, sino que demostrará su habilidad para la improvisación «introduciendo con bertsos los temas, una vez cada tres canciones», ha adelantado Alberdi. A esta actuación, además, se le suma su protagonismo al inicio del concierto, ya que será la encargada de subir el telón con rimas.

Hace ocho meses que el concierto empezó su 'gira' el concierto con el que Euskaltzaindia celebra su centenario. Lo hizo estrenándose en Arantzazu, algo que no es casualidad. «Fue donde se sentaron las primeras bases del euskera batua, la cita era obligada», ha explicado González de Viñaspre. Y a ese le han seguido otros dos más, en Pamplona y en Bilbao. «La gente cantaba los temas, aunque por ahora nadie se ha animado a bailar», comentaba Alberdi. A Vitoria, la cuarta parada, le seguirán otros cuatro conciertos más, hasta completar un total de ocho.