La Euskadiko Orkestra prescinde en Vitoria del coro Landarbaso por «falta de espacio» El estreno de la temporada de la reconocida formación vuelve este lunes a celebrarse en el escenario del Conservatorio Jesús Guridi debido a las obras del Teatro Principal

Ramón Albertus Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:21 Comenta Compartir

El Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria se mantiene por segundo año consecutivo como sede para los conciertos de la Euskadiko Orkestra y mientras duren las obras de reforma en el Teatro Principal, cuya reapertura está prevista para primavera de 2027. De hecho, este lunes arranca la temporada de la reconocida formación en el escenario del edificio de la plaza de la Constitución (19.30 horas) con el programa 'Berlioz / Ravel'. La particularidad es que ese recital en la capital vasca no contará con el grupo Landarbaso Abesbatza, mientras que sí participará en las actuaciones en Bilbao, Donostia y Pamplona.

«Se tocará la versión sin coro de la obra de Ravel por razones de espacio en el escenario del Conservatorio», explica la orquesta acerca de la ausencia del grupo que participa en segunda parte del programa, cuyo repertorio es el ballet sinfónico-coral 'Daphnis et Chloé'. Y es que las dimensiones de sus tablas no permite acoger a más de 80 músicos, lo que obliga a prescindir de la institución coral guipuzcoana, ganadora de casi 20 premios internacionales.

El aula magna del conservatorio repite así con algunas inconvenientes por segundo año como escenario tras ser considerado por las instituciones y la entidad sinfónica como la mejor opción para sustituir temporalmente al teatro de la calle San Prudencio, tanto por su sonoridad como por el tamaño de su escenario precisamente.

Con Miren Urbieta-Vega

En el programa diseñado por el director suizo Stefan Blunier, maestro titular de la Casa da Música de Oporto, sobresale además la voz de la soprano Miren Urbieta-Vega, que asumirá el papel solista de Herminie y estará presente en Vitoria. «Participa en una escena lírica que Hector Berlioz escribió en su juventud y que adelanta algunas de las famosas melodías de la Sinfonía fantástica», destaca la EO sobre el repertorio de la cantante donostiarra.

En cuanto a público, esta temporada vuelve a ser diferente en la capital vasca porque al igual que el año pasado no han salido entradas a la venta. Esto obedece a que el aforo del conservatorio es de 620 butacas, frente a las 948 del Principal, lo que ya obligó el año pasado a dejar fuera a unos 60 abonados.

En este traslado obligado por la reforma del Principal se ha evidenciado la falta de un espacio alternativo con capacidad similar, algo ha hecho que los montajes se adapten a otros recintos y se lleven a cabo en aforos menores como el del Teatro Félix Petite (centro cívico Ibaiondo), así como el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Hegoalde) y Federico García Lorca (Lakua), lo que no impide la celebración del Festival Internacional de Teatro, que arranca el próximo jueves su 50 aniversario.