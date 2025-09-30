La Euskadiko Orkestra alza el telón en Vitoria Su director, el alavés Roberto Ugarte, estrena su primera temporada al frente del colectivo en el Conservatorio Jesús Guridi, el centro en el que empezó su formación profesional.

A. A. Martes, 30 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

El Conservatorio Jesús Guridi se convirtió este lunes en el escenario del estreno este otoño de la Euskadiko Orkestra; una velada especial para el director general del colectivo, el alavés Roberto Ugarte porque estrena su primera temporada al frente precisamente en el centro en el que empezó su formación profesional.

En el plano musical, la orquesta ofreció un programa centrado en Berliotz y Ravel. Debido a la estructura del auditorio y la falta de espacio, las partituras se ejecutaron sin la participación del coro Landarbaso Abesbatza, que sí cantará en las actuaciones programadas en San Sebastián, Bilbao y Pamplona.

De nuevo, los melómanos alaveses deberán resignarse al cierre por obras del Teatro Principal, al que le quedan dos años de reforma.