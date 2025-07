Euskadi premiará las mejores cartas de vino de los restaurantes

Ramón Albertus Lunes, 21 de julio 2025, 12:37 | Actualizado 12:46h. Comenta Compartir

Cada cierto tiempo los vinos de Rioja Alavesa aparecen como ganadores de un nuevo concurso y se repiten en guías de prestigio. Recientemente, en la portada de revista británica 'Decanter aparecía la bodega Las Orcas; los Herederos del Marqués de Riscal se alzaron con la primera posición en el certamen internacional 'World's Best Vineyards'; y Bodegas Arkaute alcanzaron la 'cima Atkin'. Son tan solo tres de los muchos ejemplos de una calidad de la que se dan cuenta más allá de nuestras fronteras.

Ahora, a través de una nueva iniciativa llamada Ardoka, impulsada por el Gobierno vasco y la Fundación Hazi, se busca difundir y premiar a los restaurantes de Euskadi que destacan por la calidad de sus cartas de vinos y su compromiso con la excelencia enogastronómica. Se trata del primer concurso que se celebra en la comunidad autónoma dedicado a destacar los mejores 'menús' de bebidas.

Este certamen ha sido presentado en el mercado de Santa Bárbara de Vitoria y el certamen busca algo más que seleccionar una buena lista de etiquetas. Según explicó Iosu Garaialde, director de promoción de Hazi, el objetivo es «difundir la cultura del vino» y valorar no solo la variedad sino también el modo en que se presenta. «Queremos que en las cartas se refleje la presencia de todas las denominaciones de origen de Euskadi (Rioja Alavesa, los tres txakolis y Euskal Sagardoa) acompañadas de explicaciones que hablen de variedades de uva y procedencias», señaló. Esto no implica que solo se tengan que ofertar caldos de origen vasco. «La variedad de vinos se va a valorar, no solamente los producidos en Euskadi», apunta acerca de una iniciativa que está abierta a cartas reales, tanto en formato digital como físico, que serán revisadas por técnicos y evaluadas por un jurado profesional.

Concurso de mejores cartas de vinos Calendario Inscripción de participantes: del 16 de junio al 3 de septiembre, Primera deliberación y selección de finalistas: del 8 al 21 de septiembre, Visita a restaurantes finalistas: del 22 de septiembre al 5 de octubre Gala final y entrega de premios: 26 de noviembre de 2025.

Con una dotación total de 6.000 euros en tres premios (3.000, 2.000 y 1.000) en productos de Euskadi y el uso exclusivo del logotipo de Ardoka como sello de calidad, los restaurantes tienen hasta septiembre para presentar sus propuestas. El jurado -formado por perfiles como la sumiller Teresa Guilarte; la periodista especializada Yolanda Ortiz de Arri; Patxi Fernandez de Retana, exhostelero de El Clarete y Ainhoa Gorostidi, coordinadora de Basque Wine- valorará aspectos como la representación del vino local, la estética de la carta, la variedad y su maridaje. Habrá dos categorías, una de ellas destinada a locales con un ticket medio por encima de los 55 euros y otra para los que estén por debajo de ese precio.

Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno vasco, ha subrayado que Ardoka nace en un momento de «incertidumbre económica» que afecta «fuertemente» a un sector fuertemente exportador. Por ello, este certamen subraya el papel de los restaurantes como transmisores del producto local, así como reivindicadores de la labor del sumiller. «Queremos premiar la excelencia y esas profundas raíces que se reflejan en las cartas», resalta en torno a una propuesta que conecta a los productores con el consumidor a través de los restaurantes. La final se celebrará en octubre y la gala de entrega tendrá lugar en noviembre en el antiguo depósito de aguas del Centro Cultural Montehermoso.