Euskadi permitirá sacar unas horas al día a las aves de corral confinadas por la gripe aviar

El sector ya aplica la medida implantada por el Gobierno central e instalará ventilación en sus naves para garantizar el bienestar de los animales

Elena Jiménez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:28

El Gobierno vasco permitirá que las explotaciones avícolas vascas puedan sacar durante varias horas al día a sus aves de corral obligadas al confinamiento desde ... que este pasado jueves el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por Luis Planas, anunciara la ampliación de restricciones a todas las granjas de España por la expansión de la gripe aviar. Esta medida, que sobre todo ayudará a aquellos productores que acostumbraban a criar a sus pollos y gallinas al aire libre, pretende evitar que los animales entren en un «estado de estrés» y esto acabe afectando a la producción. Aunque se sacarán al exterior con todas las precauciones y evitando, a través de telas pajareras, que entren en contacto con cualquier ave silvestre.

