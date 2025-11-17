Euskadi permitirá sacar unas horas al día a las aves de corral confinadas por la gripe aviar

El Gobierno vasco permitirá que las explotaciones avícolas vascas puedan sacar durante varias horas al día a sus aves de corral obligadas al confinamiento desde ... que este pasado jueves el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por Luis Planas, anunciara la ampliación de restricciones a todas las granjas de España por la expansión de la gripe aviar. Esta medida, que sobre todo ayudará a aquellos productores que acostumbraban a criar a sus pollos y gallinas al aire libre, pretende evitar que los animales entren en un «estado de estrés» y esto acabe afectando a la producción. Aunque se sacarán al exterior con todas las precauciones y evitando, a través de telas pajareras, que entren en contacto con cualquier ave silvestre.

El anuncio, que ha sido trasladado a este periódico por la consejera de Agricultura y Ganadería, Amaia Barredo, ha sido acordado en la mañana de este lunes por el Ejecutivo autonómico junto a las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y los principales representantes del sector. Estos agentes se han reunido en una mesa de coordinación «urgente» para hacer un seguimiento del virus (que ha provocado la muerte de casi tres millones de aves de corral en España) y valorar el impacto de la orden ministerial. Las administraciones forales ya habían tachado de «excesiva» y «prematura» esa medida porque, consideraban que «no existe una base técnica suficiente para aplicar dicha orden de la manera que establece el Ministerio».

En Euskadi, «el nivel de afección es mínimo», defendían. Y, de momento, no se ha producido ningún brote en animales de cría. Aunque en Álava, por ejemplo, sí se identificaron seis aves silvestres con síntomas de tener el virus de la influeza (gripe) H5N5. Las afectadas fueron una gaviota, un ganso, dos cigüeñas, una espátula y un ánade. Se recogieron con precaución en Salburua, Garaio y Alegría y, desde entonces, se extremó la vigilancia de las láminas de agua.

«No hay una alerta alimentaria»

Con todo, el sector ya está aplicando el confinamiento y en las próximas semanas deberán adaptar sus naves para garantizar el bienestar animal. Según apunta Barredo, los productores instalarán «sistemas extractivos de aire forzado» que la mayoría no tenía porque la ventilación se producía de forma natural. Es decir, abriendo las puertas. Para sufragar esos gastos, «contarán con el apoyo de las administraciones, está el compromiso», apunta. Un acondicionamiento que parece necesario porque «no sabemos cuánto va a durar la medida, debemos prepararnos para un confinamiento más largo, tenemos que convivir con esta enfermedad porque ya ha venido para quedarse», subraya Barredo.

La consejera también desvela que el contexto epidemiológico ha empeorado y que «el riesgo es más elevado que la semana pasada». Así, ha explicado que el viernes llegó el último análisis, que apunta que «hay en estado de alto riesgo muchas más comunidades autónomas de las que estaban la semana pasada». También señala que, en Euskadi, se revisará el plan de contigencia para tener claro cómo actuar por si aparece un positivo. Con todo, da un mensaje de «tranquilidad». para los consumidores porque «no hay una alerta alimentaria».