Euskadi levanta la prohibición de las ferias ganaderas Esta orden entrará en vigor el lunes, pero todavía se mantienen medidas cautelares para evitar el riesgo de dermatosis, como un control veterinario de 21 días para los que lleguen de fuera de Euskadi

Iñigo Miñón Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:49 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

Euskadi levanta la prohibición de ferias ganaderas que instauró el pasado mes de octubre por la amenaza de la dermatosis. «A partir del próximo lunes se publica una orden por la que se levanta la prohibición de movimiento de animales para la celebración de ferias y exposiciones, una orden que todavía va a mantener algunas medidas cautelares», explica la consejera de Agricultura del Gobierno vasco, Amaia Barredo.

Medidas como la obligación de desinsectación de vehículos y animales en todos los movimientos, salvo cuando el destino sea el matadero. Además, se mantiene la prohibición de entrada de animales de zonas restringidas, excepto aquellos que estén vacunados. Y se establece un control de vigilancia veterinario ofcial de 21 días para animales que se incorporan a explotaciones de fuera de Euskadi, ya sean movimientos temporales o definitivos, periodo que podrá reducirse o incrementarse en función de la evaluación del riesgo que haga el veterinario.

Estas medidas estarán en vigor hasta el 15 de enero y se valorará ampliar o reducir el plazo en función de la evolución de la situacion epidemiológica. «Se siguen manteniendo porque los focos están controlados, pero aún hay que mantener una prevención constante y permanente, por lo menos, de aquí a primavera», precisa Barredo, que anuncia que estas medidas «se irán relajando» conforme haya «más garantías de no infecciones o contagios».