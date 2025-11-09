El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Ertzaintza retiene a un delincuente. Ignacio Pérez

Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un ladrón tras 10 robos?

Policías y jueces vascos explican los motivos detrás de la reincidencia. «Los juicios rápidos son la solución óptima, pero requieren más juzgados»

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

«A un delincuente que acaba de llegar a Vitoria no le saldrán los primeros juicios por las detenciones que acumula hasta que pasa un ... año y pico largo, tiempo en el que sigue robando. Antes de que tenga que cumplir condena, desaparecerá, huirá a otra ciudad. Si se queda, terminará cumpliendo, pero pueden pasar dos años y el daño ya está hecho. Si eso lo extrapolas a la cantidad de delincuentes que hay...». Un mando de la Ertzaintza que lleva varias décadas patrullando las calles vascas confiesa que muchos agentes sienten «frustración» por ese círculo vicioso de la criminalidad en el que cada remesa de nuevos cacos sustituye a la anterior, que desaparece al entrar en prisión o escapar. «Otros nuevos ocupan su lugar y vuelta a empezar», lamenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Santiago estrena una máquina de última generación para detectar tumores
  2. 2

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  3. 3

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    Últimos días para disfrutar del otoño secreto en Santa Catalina
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9 El Mirador: Una mudanza con sabor alavés
  10. 10

    El plan para convertir la Casa Alfaro en un hotel boutique en el centro de Vitoria afronta su «último paso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un ladrón tras 10 robos?

Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un ladrón tras 10 robos?