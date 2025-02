Etxebarria zanja el debate del traslado del Monumento y apuesta por su restauración

Se inauguró hace más de cien años en el epicentro de Vitoria en memoria de uno de los hitos históricos de trascendencia internacional ocurridos en ... la capital. Y ahí debe quedarse. El debate sobre el emplazamiento del Monumento a la Batalla se dio ayer por cerrado desde el Ayuntamiento, que no contempla cambios. Así reaccionó a esta vieja polémica reavivada desde el Gobierno vasco, que ha rechazado proteger la obra como Bien Cultural y afirma que otra ubicación «sería tan buena como la actual», como adelantó EL CORREO.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, sentenció que «ese debate no está sobre la mesa» y «no se pretende reabrir». La regidora del PSE subrayó su apuesta por restaurar una obra que rememora la contienda que posibilitó el fin de Napoleón y que desde el año pasado forma parte de la lista roja de patrimonio en peligro. Respecto al informe del Ejecutivo vasco que rechaza protegerlo, señaló que lo «respeta». El objetivo ahora es seguir trabajando para reformar este «importante» conjunto que constituye un «emblema».

Por su lado, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), expresó su «máximo respeto» por la decisión «de carácter técnico» de Lakua. Sobre el emplazamiento, su departamento señaló igualmente que «es un debate que no se ha abordado en esta legislatura». La edil destacó su «compromiso claro» por «buscar la financiación necesaria» para renovar el conjunto, «un símbolo de Vitoria y parte de nuestro patrimonio». En este sentido, el mes pasado anunció al fin una reforma integral por fases presupuestada entre 360.000 y 400.000 euros, aunque sin fecha de inicio. Cabe recordar que cuando la creación del escultor valenciano Gabriel Borrás ingresó hace un año en la lista roja la respuesta de la jeltzale fue más tibia. Transmitió que «nos preocupa» el estado de esta «y de todas las obras» del Consistorio, y anunció que se limitaría a analizarla junto a otras 600 piezas de la ciudad.

«Su traslado no está en la mesa, no quiero reabrir ese debate. Ahora hay trabajar en la reforma» Maider Etxebarria Alcaldesa de Vitoria

«Toda persona con una mínima cultura general sabe que la Batalla de Vitoria fue trascendental en el devenir de Europa. Urge su restauración» Igor Cacho Hispania Nostra

El 'no' del departamento de Cultura a conceder una protección con la que cuentan más de 1.420 elementos en Álava fue calificada desde la oposición municipal como «una oportunidad perdida para blindar un elemento de nuestro patrimonio tan importante», criticó Iñaki García Calvo, portavoz del PP. El edil apremió al Gobierno local a que «aborde su restauración integral cuanto antes e involucre a otras instituciones en su financiación».

La obra «es una seña de identidad, muy apreciada por gran parte de la ciudadanía y como tal, no se le puede restar ese valor simbólico», apuntó Garbiñe Ruiz (Elkarrekin Podemos). EH Bildu, mientras, declinó hacer valoraciones. El rechazo del departamento que dirige la jeltzale Ibone Bengoetxea a la petición de la Asociación Histórica Vitoria 2013 para que la obra se considere Bien Cultural de protección especial fue tildada como «deprimente» por Patxi Viana, cabeza de la agrupación. «Da la impresión de que el documento que hemos presentado ha sido leído muy por encima», lamenta el doctor en Historia.

«Agravio comparativo»

El informe de Lakua afirma que «no tiene vinculación alguna» a su ubicación en la Virgen Blanca. «Todo lo contrario –rebate Viana–. El Monumento está conectado con la historia del lugar y colocarlo en otro sitio es descontextualizarlo». En ello coincide Amparo Basterra, doctora en Historia. «Ese es su sitio, la ciudad lo ha visto ahí desde 1917. Sin la obra, sería una plaza fría». La pieza, «un símbolo que está en la vida de los vitorianos, se debe restaurar, mimar y proteger para que recordemos el coste terrible de las guerras. El Ayuntamiento por sí mismo tiene que protegerlo de alguna manera», demanda la presidenta de la Real Sociedad Bascongada en Álava.

El rechazo del Ejecutivo vasco a proteger la obra de Guillermo Borrás «nos sorprende y descoloca. Es difícil de entender», censura por su parte Igor Cacho, delegado en el País Vasco de Hispania Nostra. «Ya hay monumentos con características similares que la tienen. Además, no es una fuente perdida en un pueblo, es una escultura en la plaza central de Vitoria», razona. El experto plantea que tal vez el Gobierno no le ha dado ese estatus «para facilitar la restauración, ya que con la protección suele ser más exigente y costosa. Pero no es lo correcto. No hay que escatimar».

«La ciudad ha visto la escultura ahí desde su inauguración en 1917. Ese es su sitio» Amparo Basterra Bascongada Amigos del País

«La última reforma de la plaza contextualizó perfectamente el conjunto, que aparece en un escenario operístico» Ramón Ruiz-Cuevas Arquitecto

La argumentación de que la obra se levantó un siglo después de los acontecimientos «es absurda», tilda Cacho. «Toda persona con una mínima cultura general sabe que la Batalla de Vitoria fue trascendental en el devenir de Europa. Urge su restauración, y tienen que participar varias instituciones», insta.

«Opiniones minoritarias dicen que el monumento debería ir a las afueras. Sería muy difícil y está perfectamente donde está», comparte Carol Elsden desde la Sociedad Landázuri. Esta inglesa afincada en la ciudad desde hace más de 40 años se muestra «preocupada y decepcionada» por el varapalo del Ejecutivo. Según Ramón Ruiz-Cuevas, arquitecto especializado en la obra de Olaguíbel, «la última remodelación de la plaza de la Virgen Blanca contextualizó perfectamente el monumento, que aparece en un escenario operístico en el que parece que va a pasar algo, y eso ocurre en muy pocos lugares del mundo».

Elisabeth Ochoa de Eribe, guía turística, reprocha que «el Gobierno vasco quiere crear polémicas con la ubicación, no entiendo por qué». «Las tropas atravesaron la ciudad, entran por Zapatería y salen por Portal del Rey, incluido José Bonaparte», insiste. La responsable de Guías Artea ve el informe «muy poco imparcial» y lo considera «otro agravio comparativo para Vitoria». Su argumentación supone «ningunear el trabajo de historiadores y arqueólogos. Aquí conservamos hasta la ropa de los caballos».