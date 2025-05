Etxebarria responde que no tiene «ningún problema» en reunirse con la familia del joven fallecido en Mítika

Dos días después de que trascendiesen las críticas de la familia del joven fallecido en febrero en la sala Mítika contra el Ayuntamiento por ... sus explicaciones «contradictorias», la alcaldesa de Vitoria ha querido evitar el choque con los padres de K. V. y ha eludido la polémica.

Etxebarria apenas ha ofrecido declaraciones sobre la cuestión, un tema «delicado» y que «es un caso que está en sede judicial». Aun así, sí que ha matizado que no tiene «ningún problema» en reunirse con los familiares. Hasta la fecha los padres del joven sólo han sido recibidos en dos ocasiones por los coordinadores de Alcaldía, cargos de los que Etxebarria ha dicho que son de su «máxima confianza».

«Si yo no he podido estar, he delegado eso en estas dos personas, que tienen un rango superior a los propios concejales y son de mi máxima confianza. En cualquier caso, si por motivos de agenda yo no puedo estar, se reúnen mis personas de máxima confianza», ha recalcado la regidora.

La máxima dirigente de la ciudad ha reiterado su «apoyo» a la familia, de la que ha dicho que «no llego ni a entender el dolor de los padres». No obstante, «será un juez o una jueza en este caso quien asigne responsabilidades, y quien las tenga deberá pagar por ello».

«Facilitado por negligencias institucionales»

La familia llegó a decir que el «asesinato» del joven «fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales» y reclamó una «mínima asunción de responsabilidad institucional». Ante las críticas a las explicaciones del Ayuntamiento, Etxebarria ha replicado que el Consistorio ha explicado este tema «tal y como lo hemos visto, estudiado y se nos ha trasladado». A partir de ahí, la alcaldesa no ha querido añadir más impresiones sobre el caso.

El suceso ocurrido el pasado 23 de febrero en la discoteca está en manos de la justicia. En los tribunales se investiga como un presunto «asesinato con alevosía u homicidio doloso» cometido por un portero de la sala en el acceso a Mítika.