ETS conquista el Buesa: 8.000 personas arropan a la banda alavesa en el estreno exclusivo de su disco

Escuchar un disco completo es cada vez más una costumbre minoritaria en un mercado dominado por los singles, como confirman diferentes estudios musicales. En ese ... contexto, el grupo alavés En Tol Sarmiento (ETS) ha logrado reunir este domingo a nada menos que 8.000 personas en el Buesa Arena de Vitoria para presentar en exclusiva su nuevo álbum, 'Konkista', en una 'listening party'. No ha sido un concierto, como advirtió la banda, sino una experiencia de escucha en la que se han proyectado los videoclips de cada tema, se han cantado dos y se ha explicado el sentido detrás de un trabajo que se publicará el 5 de diciembre. En un gran recinto, ninguna otra formación que cante en euskera había realizado algo similar. Durante hora y media, fieles de diferentes puntos de Euskadi han acudido al pabellón vitoriano para un evento que se asocia a nombres como Aitana o Rosalía. Las entradas tenían un precio simbólico de 3 euros.

«Bienvenidos a nuestra casa, Álava y Yécora», decía al salir el cantante Iñigo Etxezarreta, dejando claro que el origen del grupo sería protagonista de la noche. Yécora, el pequeño municipio de Rioja Alavesa donde empezó la historia de ETS, ha estado presente en los vídeos proyectados y a lo largo de esa presentación de 11 temas de «11 estilos distintos y 11 emociones». Ese homenaje a un pueblo de 262 habitantes se recibía entre parte del público al grito de «¡Yécora, Yécora!», que lanzaba un nutrido grupo de jóvenes.

El ambiente era inusual para un evento de música. Palomitas, refrescos y, por momentos, un silencio entre los asistentes atento a las pantallas donde se leían las letras y se proyectaban los vídeos. Muchas familias y grupos de amigos han acudido al encuentro, desde jóvenes como Eder, de 17 años y llegado desde Sestao, hasta madres que bromeaban con seguir al grupo «por la música y porque el chico es muy guapo». El perfil diverso del público refleja el alcance de la banda, que suma 270.000 oyentes mensuales en la plataforma más usada, Spotify, y es el grupo en euskera más escuchado en streaming, por encima de Zetak, Izaro, Bulego o Zea Mays. Ya en marzo en el BEC marcaron un hito, con tres llenos y un total de 45.000 espectadores.

El encargado de desgranar el sentido del disco ha sido Etxezarreta, que se ha vuelto a mostrar majísimo y buen orador. Más que nunca, la banda se ha atrevido a probar diferentes géneros: una bachata, un afrobeat, mucho pop emotivo y ritmos urbanos... Ya en las letras de los dos primeros singles que se conocían dejaban clara esa variedad. Mientras que 'Konkista' -que este domingo se podía escuchar por primera vez en directo, cuando casi al final del acto salían a tocar Rubén Campinún (bajo), Alex Alonso (batería), Rubén Terreros (trompeta) y Javier Lucas (trombón)- habla de hacer bailar, del buen rollo y del acompañamiento de la música como parte de una fiesta. 'Ta orain zer?' es un tema que reflexiona sobre qué camino tomar.

Entre las particularidades del disco se encuentran una bachata ('Gure batxata') y 'Zure begi ilunek', un tema sobre la pasión con instrumental de afrobeat, género que en España ha impulsado a artistas como Rels B. Entre los más aplaudidos ha estado 'Beharbada', animado por buena parte del público que encendía la luz del móvil, casi recreando la estampa de una discoteca; 'Aska gaitezen', un corte de pop liberador y pegadizo que podría conectar con 'Zurekin batera'; o 'Eutsi eskutik', una balada que Etxezarreta interpretaba al piano junto a un coro en el cierre.

Este tema dedicado a su hermano fallecido es uno de los más emotivos del repertorio y ha supuesto el broche final a esta nueva forma de escuchar un disco. El artista dice que la música tenía algo de «terapéutico» y, en ese momento, era evidente que ese sentimiento se contagió. Entonces volvían a escucharse gritos de «Yécora, Yécora» entre una parte del público que mostraba su orgullo.

¿Qué significa ETS para Yécora? «Ha sido como un reconocimiento a nivel pueblo para el País Vasco, porque antes nadie nos conocía», comentaba al final del evento Noelia Tamayo, parte de la cuadrilla desplazada desde allí. «Imagínate si hemos venido gente del pueblo que han tenido que cerrar el bar de Yécora», añadía la cuadrilla, que disfrutó viendo cómo ese pequeño municipio cuenta con unos embajadores de lujo.

La salida oficial del disco se producirá el 5 de diciembre -lo firmarán en Durango- y, por el momento, los únicos conciertos programados del grupo serán el sábado 11 de abril en el Palau Sant Jordi (Barcelona) y el 25 de abril en el Movistar Arena (Madrid).