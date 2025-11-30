El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

ETS también ofreció una actuación a sus fans en el Buesa.

ETS también ofreció una actuación a sus fans en el Buesa. Igor Martín

ETS conquista el Buesa: 8.000 personas arropan a la banda alavesa en el estreno exclusivo de su disco

El grupo liderado por Iñigo Etxezarreta marca un hito en el pop en euskera con la celebración de una 'listening party' masiva de su disco 'Konkista'

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:55

Escuchar un disco completo es cada vez más una costumbre minoritaria en un mercado dominado por los singles, como confirman diferentes estudios musicales. En ese ... contexto, el grupo alavés En Tol Sarmiento (ETS) ha logrado reunir este domingo a nada menos que 8.000 personas en el Buesa Arena de Vitoria para presentar en exclusiva su nuevo álbum, 'Konkista', en una 'listening party'. No ha sido un concierto, como advirtió la banda, sino una experiencia de escucha en la que se han proyectado los videoclips de cada tema, se han cantado dos y se ha explicado el sentido detrás de un trabajo que se publicará el 5 de diciembre. En un gran recinto, ninguna otra formación que cante en euskera había realizado algo similar. Durante hora y media, fieles de diferentes puntos de Euskadi han acudido al pabellón vitoriano para un evento que se asocia a nombres como Aitana o Rosalía. Las entradas tenían un precio simbólico de 3 euros.

