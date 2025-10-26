Esta semana es especial para el colectivo de los funcionarios de prisiones. El 22 de octubre de 2000, el 'comando Ttotto' de ETA asesinó con ... una bomba lapa en Vitoria a Máximo Casado, funcionario leonés de la prisión alavesa de Nanclares de la Oca. El miércoles, todos los partidos políticos -EH Bildu incluido- asistieron a la reinauguración del monolito en su memoria.

- Ahora se les honra. Antes...

- Siento orgullo de lo que soy. Nunca me escondí. Mi primer destino fue en Melilla y allí había gente de uniforme vestida por la calle. No me escondí, también porque no me tocó vivir los 'años del plomo'. Ten en cuenta que empecé en 2007. Tenía 18 años con el atentado de Miguel Ángel Blanco (exconcejal del PP en Ermua). Sabías que fuera de casa no se hablaba de política, pero hasta ahí. Estudié en Bilbao (Psicología en Deusto) y evitabas las Siete Calles. Lo normalizabas. Pensaba que si me quieren hacer algo, que me lo hagan. Y ahora, sólo puedo decir que siento orgullo. Todavía a la gente le da un poco de reparo, yo no.

- Presos y sus abogados me insisten en que mantienen un trato de favor con los etarras presos. Por ejemplo, que todos disfrutan de celdas individuales o de prioridad en los mejores puestos.

- Tenemos módulos con un número importante de internos. Los que están en celdas individuales -me da igual que sean etarras o no- es porque llevan mucho tiempo, otro por enfermedad. No las damos por otros motivos. Cuando entras, al último que ha llegado se le pone con el más nuevo. Respecto a los trabajos, si no tienes partes, ni sanciones y estás por hacer actividades, te damos un trabajo. Me da igual que sea etarra o no.

- ¿Por qué la Audiencia Nacional les ha revocado varios terceros grados de los terroristas?

- No miramos qué es. Sólo el programa de tratamiento, conducta, tiempo de condena y proponemos. Que dicen que no, pues 'amén, Jesús'.

- ¿Su peor día en el cargo?

- Cuando muere un interno.