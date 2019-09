Estíbaliz, en su pura esencia Tras la homilía, los feligreses disfrutaron de un concierto de surf-rock alavés. / IGOR MARTÍN Álava Medieval vuelve a celebrar el día de la patrona en su fecha original con el respaldo de fieles y entusiastas de las romerías JUDITH ROMERO Domingo, 8 septiembre 2019, 19:12

Es una fecha que se fue perdiendo en el olvido y que a menudo se confunde con el 1 de mayo, el Día de los Desagravios. Pero aún hay quienes tienen presente que la fiesta original de la Virgen de Estíbaliz, la patrona de Álava, se celebra en verdad cada segundo domingo de septiembre. Y en especial lo recuerdan más desde que hace dos años la asociación Álava Medieval se propusiera animar la jornada con actividades complementarias a la misa. Decenas de fieles y domingueros se han acercado hoy al santuario a entregar sus ofrendas a la virgen y disfrutar de una mañana de fiesta.

«Es una fiesta sencilla, pero tenemos el propósito de que poco a poco se vaya pareciendo a la del 1 de mayo», indicó Gorka López de Munain, investigador de Álava Medieval. Las fotografías y recortes de prensa de principios del siglo XX demuestran la enorme popularidad de la que gozó esta jornada, cuando cientos de personas se acercaban a la colina desde toda la provincia.

Los más devotos han llegado a pie desde el retoño del árbol de Gernika en Esmaltaciones tras una caminata de cerca de tres horas. No les ha amilanado el gris plomizo del cielo. Y mientras el grupo peregrinaba hacia el santuario, otra cuadrilla partía desde allí hacia Oreitia para visitar su templo.

Entre quienes han visitado a la patrona coincidieron sus incondicionales, curiosos que llegaron de casualidad y vitorianos confundidos ante la ausencia de puestos. «Pensábamos que habría el mismo ambientillo que en mayo», confesaron Ascensión y Consuelo, madre e hija llegadas andando desde la capital alavesa. Instantes después, Charo alcanzaba el santuario. «Es una pena que la gente vincule Estíbaliz con San Prudencio y se olvide de una fecha como esta», reflexionó.

Un grupo salío desde Vitoria y otro enfiló desde el santuario hacia Oreitia para conocer su iglesia dos recorridos

La fiesta de la Virgen de Estíbaliz data de 1908 y su misa tiene lugar el día 12 de septiembre, pero su celebración se deja para el segundo domingo del mes. «Es una cita rural de acción de gracias por la cosecha», señaló el padre Emiliano Ozaeta, residente en la comunidad desde hace 66 años. Ayer se completó la ofrenda de las siete cuadrillas –trigo y pan de la Montaña, vino de Rioja, sal de Añana, patatas de la Llanada, nueces de Zuia, dulces de Vitoria…- y el jueves será el turno de las 'Estíbaliz'. «Y los Estíbaliz», apuntó el monje benedictino, quien recordó que antiguamente el nombre era de uso masculino. «En 1515 había cinco hombres llamados Estíbaliz en Oñate».

Solidaridad con Nicaragua

Otra de las actividades propuestas por Álava Medieval ha tenido un fin solidario. El grupo de mujeres Argia de Elburgo ha enseñado a adornar jabones en un taller pensado para ayudar a las mujeres de Nicaragua. «Los vendemos para costear un programa de salud que previene y trata el cáncer de útero en las zonas rurales más desfavorecidas», explicó Pilar Mesanza. Tras crear sus propios jabones con caléndula, aloe vera o diente de león, se envuelven con lana de oveja y se adornan.

Imanol Izurrieta y su amigo David han sido de los pocos en llegar en bici. «Suelo venir a misa los domingos y me he sorprendido cuando he visto tanta gente, no había caído en que era el día de la Virgen de Estíbaliz», dijo el primero. Tras la homilía oficiada por el obispo Juan Carlos Elizalde, no han faltado los txistularis y, hacia el mediodía, ha arrancado la fiesta en el bar Pater con 'Los Misterios', grupo de surf-rock alavés que ha animado su terraza.