El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Avelino Gómez

Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Euskadi

En las últimas semanas se han dado casos en Bizkaia y los delincuentes se hacen pasar por personas cercanas a las víctimas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Martes, 21 de octubre 2025, 01:03

Comenta

Han pasado dos semanas desde la estafa que sufrió María en el restaurante que trabaja desde hace 20 años en la zona de Getxo. Todavía ... hoy le cuesta hablar de ello: siente mucha vergüenza por haber sido engañada, por momentos incluso no puede reprimir las ganas de llorar. Le han quitado 1.300 euros: 300 del restaurante y otros 1.000 que sacó ella misma de su cuenta corriente. Quiere relatar lo que le pasó a EL CORREO porque su testimonio puede ayudar a evitar que más personas sean víctimas de un tipo de engaño que ha empezado a golpear con fuerza en Bizkaia en las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenazan con un cuchillo a varios viandantes en pleno centro de Vitoria
  2. 2 Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria
  3. 3 Tres heridos en dos accidentes en la A-1 a su paso por Vitoria y Agurain
  4. 4

    El incremento de la seguridad devuelve la tranquilidad al bloque okupado de Ibaiondo
  5. 5

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  6. 6

    El voraz incendio en la Sierra de Elgea calcina 30 hectáreas y moviliza a bomberos de todo Euskadi durante 29 horas
  7. 7 La lluvia vuelve con fuerza esta semana a Vitoria tras 24 días de sequía
  8. 8 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  9. 9

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  10. 10

    Los monitores de centros de menores de Álava tienen un botón del pánico contra las agresiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Euskadi

Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Euskadi