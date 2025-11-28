El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los representantes de los establecimientos y fincas han recogido sus placas de reconocimiento. Igor Aizpuru

27 establecimientos de hostelería y 15 granjas ecológicas se unen a Slow Food Araba

Bajo el nuevo paragüas 'Sukaldarien Aliantza - Km0' y 'Slow Food Farms' han recibido este viernes su placa de reconocimiento

Ania Ibañez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Slow Food Araba ha reconocido este viernes a 27 establecimientos de hostelería y 15 granjas agroecológicas del territorio y, algunos, de otras provincias del País ... Vasco. Bajo el nuevo paragüas 'Sukaldarien Aliantza - Km0' (Alianza de Cocineras y Cocineros) y 'Slow Food Farms' (Fincas agroecológicas) se han adherido a los valores del movimiento Slow Food.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en la apertura de Ikea en Vitoria
  2. 2 Así se ve Vitoria desde la noria navideña de la Virgen Blanca
  3. 3 Las nuevas aperturas de El Boulevard en Vitoria además de Ikea
  4. 4 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  5. 5

    Dimite el alcalde de Ribera Baja, el independiente Amado Martínez de Iturrate
  6. 6

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  7. 7

    Vitoria quiere implicar a la empresa privada en el parque de Larragorri que cerrará el Anillo Verde
  8. 8

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  9. 9

    La familia de Kerman denuncia «daño moral» por la puesta en libertad del portero agresor
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 27 establecimientos de hostelería y 15 granjas ecológicas se unen a Slow Food Araba

27 establecimientos de hostelería y 15 granjas ecológicas se unen a Slow Food Araba