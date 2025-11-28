27 establecimientos de hostelería y 15 granjas ecológicas se unen a Slow Food Araba

Slow Food Araba ha reconocido este viernes a 27 establecimientos de hostelería y 15 granjas agroecológicas del territorio y, algunos, de otras provincias del País ... Vasco. Bajo el nuevo paragüas 'Sukaldarien Aliantza - Km0' (Alianza de Cocineras y Cocineros) y 'Slow Food Farms' (Fincas agroecológicas) se han adherido a los valores del movimiento Slow Food.

Los establecimientos hosteleros recogidos en la alianza de cocineros se comprometen a llevar «alimentos buenos, limpios y justos a los platos de las personas», con quince locales ubicados en Vitoria que van desde reconocidos restaurantes como SUA, Sukalki y Waska; a heladerías como Angelato o la panadería Artepan.

En el caso de las fincas agroecológicas, tan solo una de ellas, Soilik Koop., se ubica en la ciudad, más concretamente en el barrio de Abetxuko. El resto de catorce granjas se reparten por distintas zonas de Álava, mientras que dos de ellas se encuentran en Gipuzkoa y una en Bizkaia. Todos los establecimientos y fincas aparecerán en un mapa en la web de Slow Food en los próximos días.

Durante la entrega de placas llevada a cabo en la Casa Palacio Diputación Foral de Álava, la diputada de Agricultura Noemí Aguirre ha subrayado que el producto local es «cultural, ruralizado y personalizado». A los agroganaderos que se acercaron a recibir su reconocimiento les ha agradecido su trabajo de cultivo y cuidado de animales «respetuoso con el medioambiente» recalcando que también cuidan «nuestro territorio y a todos nosotros». A los establecimientos adheridos a Slow Food les ha recordado que con su decisión apoyan «nuestra economía local, nuestro paisaje agrario y la salud de quienes nos sentamos a vuestra mesa».

Cocina y tierra

José Antonio Arberas, presidente de Slow Food, ha recalcado la unión entre las granjas y los establecimientos que son «dos caras de una misma moneda». «La cocina y la tierra, el arte y la raíz». Arberas ha subrayado que las fincas son quienes mantienen «vivos nuestros suelos y quienes protegen nuestras semillas tradicionales y nuestras razas autóctonas» en un acto de «resistencia y esperanza». A los cocineros, los «intérpretes del territorio» les ha agradecido escoger productos locales para «convertir en sabor la memoria de nuestros pueblos».

Por último, ha celebrado el compromiso de todos los asistentes y la «coherencia con los principios de una alimentación buena, limpia y justa». También ha recordado la figura de Alberto López de Ipiña, fundador y antiguo presidente de Slow Food Araba. «Cuando decidió marcharse en 2021 nos dejó pendiente este trabajo de juntar a todos los cocineros y productores», ha recordado, «creo que hoy estaría muy contento».