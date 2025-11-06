Un espacio vivo y en constante movimiento

Joseba Fiestras Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:26 Comenta Compartir

Está claro que Artium no es solo un edificio o una colección de obras, es un espacio vivo, en constante movimiento; un lugar que respira gracias a la visión, la confianza y el compromiso de mucha gente. El encuentro anual de miembros corporativos del museo de arte contemporáneo vasco reflejó esa vitalidad. El diputado general, Ramiro González, dio la bienvenida a la audiencia y agradeció la determinación de quienes vuelcan su talento en «un espacio de encuentros», declaró.

Aplaudieron sus palabras la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria; la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra; la consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea; la diputada del mismo área, Ana del Val; la de Desarrollo Económico, Saray Zárate; el de Igualdad, Iñaki Gurtubai; la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal; la de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera; el portavoz del PNV en las Juntas, Iñaki Ruiz de Galarreta; la juntera del PSE Consuelo Parra; la de Elkarrekin, Laura Fernández Goldazarena; la directora foral de Cultura, Inmaculada Sánchez; la jefa del servicio de Restauración de la Diputación, Cristina Aransay; la directora foral de Gabinete y Comunicación, Elena Ferreira; el jefe de Servicio de Museos y Arqueología, Javier Fernández Bordegarai; el director foral de Euskera, Joseba Koldo Pérez de Heredia; y el viceconsejero vasco de Cultura, Andoni Iturbe.

Fernando Golvano, Javier Balda, Juan María Irigoyen, Maitane Aranguren y Antxon Sagalá. Javier Panera, Gorka Basterretxea, Kike Martínez Goikoetxea, Gorka Lafuente y Piluca Bañares. Sara Glz. de Aspuru, Txaro Arrazola, Joserra Melguizo, José Miguel González Placer y Virginia Glz. Lequerica. Joseba Ruiz, Rubén Lucius, Sheila Urbina, Ignacio Sánchez, Maximiliano Gutiérrez y Onofre Vicente. 1 /

La directora de Artium, Beatriz Herráez, invitó a la concurrencia a realizar una visita guiada por las distintas salas con cicerones de primer nivel. Artistas como Marwa Arsanios y Josu Bilbao exponen sus trabajos en la pinacoteca y guiaron a invitados e invitadas ilustres como la directora de EL CORREO en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro; el director general de EITB, Andoni Aldekoa; la de Radio Vitoria, Marian Parra; Silvia García de Garayo, de Fundación Vital Fundazioa; Onofre Vicente y Joseba Ruiz de Arbulo, de Grupo Xabide; el director de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, Javier Panera; Rubén Lucius, Sheila Urbina de Eza, Ignacio Sánchez y Maximiliano Gutiérrez, de Banca March; Maitane Aranguren y Antxon Sagalá, de Uría Menéndez Abogados la directora del Museo de Bellas Artes de Álava, Sara González de Aspuru; Ramón Marín, de Gasteiz Courier; la responsable de la Fundación Sancho el sabio, Cristina Gareta; Oskia Ugarte, del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte; Ana Peñacaroba, de Apdema; Frantxis López de Landatxe, del Centro Cultural Koldo Mitxelena; el director de la UNED en Vitoria, Rubén Bengoa; Kepa Koldo Ortiz de Urbina, de Laboral Kutxa; el presidente de Euskaltel, Jon Ander de las Fuentes; Itziar Panuero, del Colegio Vasco de Economistas; Óscar Ibarrondo, de Caixabank; Gorka Lafuente, de Cegasa; y Mireia Massagué, de Chillida Leku.

Artistas como Txaro Arrazola, Joserra Melguizo, Mari Puri Herrero, Javier Larreina, Gorka Basterretxea, Javier Balda e Inés Medina, entre otros, coincidieron en la concurrida reunión con el gerente de Artium, Luis Molinuevo; la comisaria jefe del museo, Catalina Lozano; los comisarios de las exposiciones Agustín Pérez Rubio y Fernando Golvano; el coleccionista Juan María Irigoyen; y Kike Martínez Goikoetxea, del departamento de Colecciones, entre muchos otros. Todos comentaron con gusto las distintas obras en el cóctel posterior a la visita.