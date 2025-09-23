La Escuela de Ingeniería inaugura en Vitoria Mobility Lab Campus, un laboratorio por la innovación en sostenible Este centro de la EHU busca ser un punto de encuentro con empresas y referente en proyectos de movilidad

Parte del equipo Motor Student de Vitoria, que ha construído de cero una moto de competición en las instalaciones de Mobility Lab Campus

Ramón Albertus Martes, 23 de septiembre 2025, 00:20

Un centro para el desarrollo del vehículo eléctrico, la digitalizacion y el transporte inteligente, pero también un punto de encuentro entre empresas y universidad. La Facultad de Ingeniería de Vitoria ha inaugurado este lunes Mobility Lab Campus, un espacio concebido como «laboratorio vivo para la innovación en movilidad sostenible» que tiene como objetivo de convertirse en un referente a la hora de «desarrollar tecnologías», en palabras de Zuriñe Gómez de Balugera, directora de la Escuela de Ingeniería del campus de Álava.

Con una superficie de unos 700 metros cuadrados, cuenta con seis áreas diferenciadas: dos aulas para la cooperación universidad-empresa, un espacio de investigación y proyectos, una zona para calibrar sensores vinculados a la red tecnológica vasca y una área dedicada al emprendimiento. La inversión ha sido de 500.000 euros, con fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Zuriñe Gómez de Balugera, Héctor Guerrero, Adolfo Morais, Joxerramon Bengoetxea, María Nanclares e Ixone Fernández de Labastida; Josean Ramos, Xabi Sancho, Xabier Basogain e Ignacio Eiriz. Una de las aulas de Mobility Lab Campus, en el sótano de la Facultad de Ingeniería. Igor Aizpuru

La inauguración contó con la presencia de Joxerramon Bengoetxea, rector de la EHU; la vicerrectora del Campus de Álava, Ixone Fernández de Labastida; Héctor Guerrero, subdirector general de Política y Estrategia Aeroespacial del Gobierno de España; Adolfo Morais, viceconsejero de Ciencia e Innovación del Gobierno vasco; y María Nanclares, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. La apertura del laboratorio reunió a un amplio número de asistentes, como Ignacio Eiriz, director de la Fundación CTA (Centro de Tecnologías Aeronáuticas); Xabi Sancho, exdirector de la escuela; Xabier Basogain, subdirector de Relaciones con la empresa; yJosean Ramos, responsable de Formula Student. También profesores como Pablo Fernández, Jeremías Pérez, Igor Ibarguren e Ismael Etxeberria, entre otros, y alumnado como Álvaro Acera, Javier Peña, Danel Rico y Ander Sánchez.