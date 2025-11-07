El escritor argentino Fernando Garriga gana el Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa

Ramón Albertus Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:08 Comenta Compartir

'Un bucle de tiempo' lleva por título la reunión de relatos del escritor argentino Fernando Garriga (1964) que ha sido galardonado con el 54º Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa que concede cada año la Diputación de Álava. Esta obra ha sido seleccionada entre más de 350 candidaturas. A juicio del jurado, compuesto por Antonio Altarriba, Juan Aparicio, Clara Obligado, César Sánchez y Sabina Urraca, el autor «presenta una extraordinaria fuerza imaginativa, haciendo uso de una capacidad formal poco común con un control absoluto del ritmo, y el despliegue de un imaginario rico y complejo». Garrigaya ha publicado otras obras como 'Escuela para ciegos' (2013), 'Cumpleaños en la isla' (2016), 'Continuidad de la obra' (2016), 'Las invasiones ranqueles según mamá' (2019) y 'Casi una novela japonesa' (2023).

Además, la Diputación de Álava ha dado a conocer los ganadores de poesía en euskera y castellano del Ernestina de Champourcín. Nahia Intxausti ha convencido al jurado por 'Zainetatik zilarra', «un poemario en centrado en la vivencia personal de la enfermedad, de la debilidad del cuerpo, de la necesidad de reconocerse y reconstruirse». Por su parte, la cubana Grethel Delgado ha sido reconocida por 'Y solo estamos en verano', una obra que aborda «refleja la dureza de la emigración ante el sueño americano y el desarraigo y la nostalgia que acumula cualquiera que debe huir de su tierra natal para buscar un mejor futuro».

Ambos galardones están dotados con 2.000 euros y la publicación de las obras premiadas. El jurado ha estado compuesto por Ángel Erro, Catalina Garcés y Kepa Murua. El acto de entrega de premios se celebrará el 9 de marzo del próximo año en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. En esas fechas se presentará también el trabajo de Rubén Sanchez, ganador de la Ignacio Aldecoa Beka en el marco del Festival Internacional de Cuento Literario.