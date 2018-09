La escasez de pisos para compartir en Vitoria llena las residencias de estudiantes

«Soy veterano en mi 'resi' y eso mola; los nuevos te respetan»

Suelen ser la primera opción para quienes aún no tienen amistades en su nueva ciudad, pero las residencias se están convirtiendo en una elección a considerar también a largo plazo. El donostiarra Julen Samaniego es uno de los 'repetidores' que mantiene su plaza en la residencia y renuncia a dar el salto a un piso compartido. «Este va a ser mi tercer año aquí, vine porque no conocía a nadie pero al final hemos formado un círculo de amigos veteranos», celebra. Si el año pasado eran 50, su grupo de Whatsapp ya alcanza el centenar. «Ser veterano mola un poco, los nuevos te respetan», bromea el estudiante de Ciencias del Deporte. Eso sí, las novatadas son cosa del pasado y ahora se celebran «jornadas de bienvenida». «Organizamos una yincana para que los nuevos sepan dónde están las cosas en el barrio», explica el joven.

¿Por qué no se ha marchado a un piso? «Es difícil encontrar alojamiento para cinco amigos y la residencia tiene ventajas como llamar y que te arreglen lo que sea», reconoce Julen. Los nuevos alumnos de este centro acceden en función de su rendimiento académico, y es que el proceso de admisión lo establece la Universidad del País Vasco y se basa en las notas obtenidas en la fase general de la EBAU, la nueva Selectividad. «Este año hemos tenido un centenar de renovadores frente a los 50 habituales, lo que ha provocado que podamos ofrecer menos plazas», señala Aiala Moraza, ayudante de dirección.

La residencia femenina María Inmaculada, en la calle Manuel Iradier, es uno de los pocos centros que no suele ver llenas sus plazas. María Carmen Armentia, hermana superiora y directora, lo atribuye a que alrededor de la mitad tienen baño compartido. «El horario nocturno de la portería no supone un problema a las chicas, los jueves pueden salir hasta las cinco aún así y no lo hacen», afirma. Este curso el centro se encuentra a un tercio de su capacidad –90 plazas–, pero todavía recibe peticiones. «Ha renovado un grupo de nueve chicas, cada vez vienen más de distintas carreras y la mayoría son vizcaínas y guipuzcoanas», celebra la hermana.