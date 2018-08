Escala de prioridades No parece de más extender calma y prevenir antes que curar heridas absolutamente reprobables ÁNGEL RESA Miércoles, 22 agosto 2018, 00:51

Ahora que los rocódromos en las instalaciones públicas van a iniciar una huelga de usuarios caídos -es un símil, no una incitación al desplome- tras la acrobacia municipal de rehuir a la única empresa licitante conviene aferrarse con manos y pies a la pared para actualizar una escala sociológica de prioridades. Me refiero a que el derecho incuestionable de las mujeres a salir hasta altas o bajas horas de la madrugada debe ir acompañado de las mayores garantías posibles para que regresen a casa sin sobresaltos o lacras mucho peores. De ahí que el Ayuntamiento se plantee extender la experiencia-piloto de las paradas intermedias o a demanda del Gautxori estrenada en fiestas en la línea a Zabalgana al resto de itinerarios nocturnos y a lo largo de todos los fines de semana de 2019.

No hay nada por encima de preservar la integridad física de una población, la femenina, vulnerable frente a los ataques nauseabundos de tipejos con tendencias infrahumanas. Quienes rigen el Consistorio habrán de echar cuentas sobre las necesidades de urbanos, chóferes y dineros suplementarios si las peticiones ciudadanas para detenerse al margen de las paradas habituales en el retorno al nido ralentizan el servicio. También los taxistas, con el pie en el acelerador de la guerra por la competencia de firmas transportadoras de viajeros, se muestran comprensivos según ha pulsado este periódico ante la opción de nuevos metas volantes del Gautxori.

No será este firmante quien reniegue de la letra de Alfredo Donnay sobre las mil bellezas que admirar en Vitoria, pero bajo el manto de la noche todos los gatos devienen realmente en pardos. Nuestro premiado tono del color de las esmeraldas se vuelve verde oscuro en la extensión de los parques, los bloques de viviendas con portales interiores en ángulos rectos inquietan cuanto menos y las enormes avenidas en los nuevos distritos de esta capital duplicada infunden respeto por no mencionar sinónimos menos tranquilizadores. No parece de más extender calma y prevenir antes que curar heridas absolutamente reprobables.