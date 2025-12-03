El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bloques del barrio okupado de Errekaleor, cuyo propietario legal es el Ayuntamiento de Vitoria. Jesús Andrade

El mayor barrio okupado de España

La Ertzaintza toma Errekaleor después de que un okupa denuncie que otro le cortó la luz

El denunciante alerta de que su agresor le exhibió «un arma de fuego» para coaccionarle y que «ha montado un club de alterne» en el piso bajo su control

David González

David González

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:11

Una decena de recursos –unas siete patrullas de la Ertzaintza y tres de la Policía Local– tomaron la tarde del lunes el barrio ... de Errekaleor, en Vitoria, de propiedad municipal pero okupado desde hace doce años. La causa del inusual despliegue respondió a una posible riña entre dos habitantes irregulares de este enclave.

