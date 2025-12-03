La Ertzaintza toma Errekaleor después de que un okupa denuncie que otro le cortó la luz

Una decena de recursos –unas siete patrullas de la Ertzaintza y tres de la Policía Local– tomaron la tarde del lunes el barrio ... de Errekaleor, en Vitoria, de propiedad municipal pero okupado desde hace doce años. La causa del inusual despliegue respondió a una posible riña entre dos habitantes irregulares de este enclave.

Según confirmaron fuentes internas de ambos cuerpos, «un okupa denunció que otro residente en su mismo bloque le había cortado la luz a la que se enganchan ilegalmente». Asimismo, el aviso hablaba de una posible «amenaza con un arma de fuego días atrás a cargo de ese sospechoso», por lo que se encendieron todas las alarmas en ambas comisarías.

Los agentes subieron hasta el piso donde reside la posible víctima, quien no se encontraba en el lugar. Tampoco el sospechoso. En ese momento, los uniformados se desplegaron por los bloques okupados y sus alrededores en busca de uno y otro. «No se encontró a ninguno» por lo que, aproximadamente una hora después de su irrupción, las patrullas abandonaron la zona.

Desde «2013»

Según las manifestaciones recabadas por ambos cuerpos, el ahora sospechoso de amenazas y de tenencia de armas de fuego «habría montado un club de alterne en la vivienda bajo su control». Esta revelación se encuentra bajo estudio policial, lo mismo que los otros dos cargos.

«En las últimas semanas se han instalado varias personas ajenas al perfil tipo de Errekaleor, más ligado a la izquierda radical», desliza una ertzaina conocedora de la situación actual en este distrito okupado «desde 2013» como gustan de remachar sus responsables en las redes sociales.