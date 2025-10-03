El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Instalaciones en las que se celebra el campamento de Bernedo. Igor Aizpuru

La Ertzaintza suma ya seis denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo

La Policía autonómica registra en Getxo las demandas de dos menores de 12 años que pasaron por el udaleku en julio

Leire Pérez

Leire Pérez

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:18

La cifra de damnificados por el 'caso Bernedo' sigue aumentando. Las familias de un niño y una niña menores de 12 años interpusieron ayer sendas ... denuncias en la comisaría que la Ertzaintza tiene en Getxo para dar cuenta de una serie de hechos que les han relatado los chavales tras pasar la primera quincena del pasado mes de julio por el campamento gestionado por la asociación Sarrea en la localidad alavesa. Según ha podido saber EL CORREO de fuentes policiales, las cuestiones relatadas en los nuevos escritos cumplen las condiciones para ser tipificadas como presuntos delitos contra la libertad sexual de los menores.

