Objetos requisados por la Ertzaintza en la redada. Ertzaintza

La Ertzaintza investiga por tráfico de drogas al empleado de una discoteca de Vitoria

Entre los clientes se incoaron 17 expedientes por tenencia de sustancias estupefacientes y armas blancas

I. M.

Martes, 28 de octubre 2025, 16:26

Comenta

La Ertzaintza realizó el domingo por la mañana un registro en un establecimiento hostelero de Vitoria donde se incoaron 17 expedientes por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia de sustancias estupefacientes y armas blancas. Además, se abrieron diligencias a un empleado del local como investigado por un delito contra la salud pública.

Esta intervención policial en este local del ensanche vitoriano se enmarca dentro del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos en la capital alavesa. Los agentes identificaron a los clientes presentes y, tras efectuar registros preventivos, se abrieron diligencias a esta persona tras serle incautadas sustancias estupefacientes.

Otras 17 personas fueron expedientadas, la mayoría de ellas por tenencia de sustancias ilegales, y a dos jóvenes se les incoaron las correspondientes actas de denuncias administrativas tras serles ocupadas sendas armas blancas.

