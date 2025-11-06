Ertzaintza y Fiscalía compartirán datos de casos de menores cada mes tras la crisis de Bernedo

El escándalo de las colonias de Bernedo y las críticas a las instituciones por su «inacción y pasividad» no se ha quedado en las diputaciones ... y el Gobierno vasco. El bloqueo durante meses de la investigación en los juzgados que provocó el malestar de la fiscal superior de Euskadi, Carmen Adán, también ha llevado a una mejor coordinación entre la Ertzaintza y el Ministerio Público.

El 26 de septiembre un día después de que EL CORREO desvelase lo sucedido en el udaleku alavés, Fiscalía y Ertzaintza decidieron revisar su forma de comunicarse. El Departamento de Seguridad ha insistido en ello en una respuesta parlamentaria remitida este martes al PP.

Ese mismo día se celebraba la Apertura del Año Judicial en Bilbao. La fiscal superior de Euskadi y el entonces Intendente Jefe de Investigación Criminal de la Ertzaintza, Roberto Álava, mantuvieron una reunión tras la que el Ministerio Público y la Policía autonómica pactaron «la remisión, con carácter mensual, de los datos relevantes de aquellas investigaciones policiales que se vayan abriendo en los tres territorios en las que el delito investigado tenga como víctimas a menores de edad».

Según sostiene el consejero Zupiria en ese documento, hubo personal de la Ertzaintza que realizó «diversas llamadas» a los juzgados de Vitoria entre enero -cuando se recibió la denuncia- y septiembre para saber cómo marchaban las diligencias que se habían enviado desde el cuerpo autonómico. Sin embargo, el asunto no fue aceptado por el juzgado de instrucción número 3 hasta el mismo 26 de septiembre.