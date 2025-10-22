El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Plaza de la Provincia, acordonada. J. A. G.

La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange

El herido asegura que recibió un pelotazo en la cara y Asuntos Internos analiza si se siguió el protocolo concreto

N. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:01

La Ertzaintza ha acordonado la Plaza de Provincia con motivo de la investigación abierta por las posibles lesiones que habría sufrido un joven tras recibir ... el impacto de un pelotazo lanzado por los agentes en ese lugar durante los incidentes en Vitoria que protagonizaron miembros de Falange y radicales de extrema izquierda. La Policía autonómica, según informó el pasado jueves en una nota de prensa, tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación y no de manera oficial. Este miércoles, la Policía autónoma está «realizando mediciones» esta mañana para esclarecer lo que sucedió y determinar «si la fuerza utilizada se ajusta a lo que las instrucciones internas establecen».

