La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange

La Ertzaintza ha acordonado la Plaza de Provincia con motivo de la investigación abierta por las posibles lesiones que habría sufrido un joven tras recibir ... el impacto de un pelotazo lanzado por los agentes en ese lugar durante los incidentes en Vitoria que protagonizaron miembros de Falange y radicales de extrema izquierda. La Policía autonómica, según informó el pasado jueves en una nota de prensa, tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación y no de manera oficial. Este miércoles, la Policía autónoma está «realizando mediciones» esta mañana para esclarecer lo que sucedió y determinar «si la fuerza utilizada se ajusta a lo que las instrucciones internas establecen».

El centro de la capital alavesa vivió durante todo el 12 de octubre escenas de máxima tensión protagonizadas por colectivos de izquierdas y miembros de Falange, que se enfrentaron entre sí y contra la Ertzaintza en una dantesca jornada de violencia, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los dos grupos de ultras, lanzamiento de objetos, barricadas, pedradas... Los graves disturbios, que arrancaron a mediodía y continuaron hasta primera hora de la tarde, dejaron 19 detenidos por «desórdenes públicos» y cerca de medio centenar de heridos -una veintena policías- de diversa consideración. Los agentes tuvieron que emplearse a fondo y utilizar porras, escudos y lanzadores de foam para protegerse y tratar de controlar a los alborotadores.

El joven que ha motivado la investigación denunció a través de redes sociales haber recibido, supuestamente, el impacto en la cara de una pelota de la Ertzaintza. Según relató en una entrevista radiofónica, durante los incidentes, la Ertzaintza le disparó directamente a pocos metros de distancia y a la altura de la cara.