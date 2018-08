Equo denuncia que las vaquillas de Vitoria no tienen autorización foral Una neska es embestida por una vaquilla. / Jesús Andrade La formación ecologista sostiene que el espectáculo 'Vaquillas Txiki' incumple, además de la ordenanza municipal, la ley vasca de Protección de Animales NURIA NUÑO Martes, 7 agosto 2018, 12:11

El grupo político Equo Berdeak ha vuelto a denunciar este martes que los espectáculos de vaquillas programados en las fiestas de Vitoria son ilegales y ha asegurado que «incumplen la Ordenanza de Protección Animal» y «carecen de la autorización obligatoria» que, aseguran, debe dar la Diputación de Álava.

En una nota de prensa, la formación ecologista ha subrayado que el espectáculo 'Vaquillas txiki' que se celebra durante estas fiestas de La Blanca incumple, además de la ordenanza municipal, la ley vasca de Protección de Animales, por lo que ha reclamado que éste «sea el último año que se programan eventos ilegales que incumplen las normativas de protección animal».

Equo Berdeak destaca la falta de autorización por parte de la institución foral, ya que, según sostiene la formación, le consta que la empresa responsable de las vaquillas no ha realizado la solicitud en el servicio de Ganadería pese a ser un trámite «obligatorio», por lo que determina que «con toda la normativa en la mano el espectáculo 'Vaquillas Txiki' no se puede celebrar». «El informe veterinario de la asociación Avatma manifiesta de forma científica que este evento supone sufrimiento para estos animales», apuntan desde Equo. El partido considera que «este evento no es más que la exposición de unos 'cachorros' de bóvidos de muy corta edad al estrés del transporte y del propio festejo, al ser atosigados por varias personas y el ruido del propio evento».

Hace dos semanas el concejal de Equo en Irabazi, Oscar Fernández, ya pidió que se cancelara este espectáculo ya que contraviene lo dictado este mismo año por el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU. Según advierte este comité, «a fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños y niñas, el Comité recomienda que se prohíba la participación de menores de 18 años en las actividades relacionadas con la tauromaquia».