La ponencia de Jorge Ortiz de Urtaran. Rafa Gutiérrez
Jorge Ortiz de Urtaran | Fundador de Coach&Play

«Quienes más se entregan van a tener más oportunidades»

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:42

En su ponencia, Jorge Ortiz de Urtaran, fundador de Coach&Play, se dirigió a los jóvenes presentes en la sala con un mensaje claro y directo. «A los 16 años tenéis mucho por delante, pero tenéis que poneros las pilas y pensar cuál es el sitio en el que podéis estar a gusto y aportéis valor, además de ser felices», comentó a esa audiencia con edades comprendidas entre los 16 años y veintipocos. De esta manera, este emprendedor vitoriano quiso «echar por tierra» una idea que todos hemos escuchado alguna vez: que «tenéis toda la vida por delante para hacer lo que os gusta».

Ortiz de Urtaran contó que hace más de una década dejó su trabajo como profesor para emprender en diferentes terrenos. «Me hice la pregunta de si quería levantarme cada mañana para dedicarme toda la vida a ello. Era una pregunta incómoda y me dije que no», contó el autor del libro    autoeditado '¿Y ahora por qué no?, en el que aborda la experiencia    de «abandonar una vida cómoda y segura por un futuro incierto».

Apelando a la intervención de los jóvenes, Ortiz de Urtaran subrayó la importancia de la implicación a la hora de adentrarse en el mercado laboral. «Oportunidades vais a tener un montón, pero para las personas que van al 120 por ciento», dijo. Este director de varias empresas en diferentes sectores comenta que «en la vida hay que atreverse y hacerlo sin miedo, ni vergüenza ni pereza».

