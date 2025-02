Las entidades locales de Álava tendrán que devolver 9,1 millones a la Diputación

Las entidades locales de Álava tendrán que reembolsar 9,1 millones de euros a la Diputación. Las juntas administrativas, los ayuntamientos y las cuadrillas del ... territorio –las instituciones más cercanas al ciudadano– habían recibido algo más de 300 millones durante 2024 y ahora les tocará devolver la cantidad establecida como consecuencia de la caída en la recaudación de tributos que se constató en la reciente reunión del Consejo Vasco de Finanzas –el jueves– y el denominado principio de riesgo compartido que rige la relación interinstitucional.

De esta manera, las instituciones recibieron el pasado año 267,3 millones en concepto del fondo foral de entidades locales (el más conocido como Fofel); 19,3 millones a través del plan del territorio; 2,6 millones para la ejecución de obras menores y veredas, y 2,7 más por la prestación de servicios sociales que efectúa el Ayuntamiento de Vitoria a beneficio del resto del territorio, además de 5,1 millones por otro tipo de conceptos. En total, y descontando la devolución, se les inyectó 292,1 millones.

«Pese a la recesión en Alemania, las dificultades y la situación de EE UU, hemos crecido más de lo previsto», afirma González

El diputado general, Ramiro González, explicó ayer en las Juntas Generales que esta cantidad es la consecuencia directa de que en 2024 no se pudo cumplir con las cifras establecidas en el arranque del curso. La razón principal es que se vieron obligados a reintegrar 111 millones de euros a los exmutualistas por las retenciones mal aplicadas en el cobro del IRPF. En Álava, como consecuencia de un acuerdo político en el legislativo foral, se pagó la cantidad correspondiente a las últimas cinco declaraciones de la Renta y no cuatro, como en Bizkaia y Gipuzkoa. Unas devoluciones que no se están realizando ni en Navarra ni en el resto de España.

Pero los mutualistas no son la única razón de este traspié. La situación global de absoluta incertidumbre también trastocó ligeramente las previsiones iniciales hasta el punto de recaudar 2.830,9 millones.

«Un año difícil»

«En un año difícil con un contexto internacional complicado con Alemania en recesión, con los mercados franceses en dificultades, con el 'brexit' y la situación de Estados Unidos, la recaudación deduciendo el efecto de los mutualistas ha crecido más de lo previsto. Nuestra economía ha respondido con fortaleza», destacó Ramiro González, que estuvo acompañado de la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo. Pese a esto, recordó que el territorio roza en la actualidad cifras cercanas al denominado pleno empleo.

De cara a 2025, el máximo dirigente foral reclamó «prudencia» y apeló a desarrollar una «buena gestión» en un contexto «complejo». Aun así, se espera que la recaudación ascienda a 3.039,1 millones, casi doscientos más que en el ejercicio recién concluido. «Sólo de esa manera conseguiremos que la sociedad alavesa disfrute del estado de bienestar, servicios públicos o un buen nivel de empleo», apuntó el máximo dirigente foral.