El enólogo Mikel Garaizabal: «Vender vino a un euro es insostenible» El enólogo Mikel Garaizabal. / Rafa Gutiérrez El experto, que ayer descorchó la feria 'B. Zuria ta kitto', apuesta por la calidad para potenciar y distinguir a los blancos alaveses JORGE BARBÓ Sábado, 1 septiembre 2018, 02:00

Por estos pagos se brinda con orgullo este fin de semana con buen txakoli y Rioja Alavesa en la feria 'B. Zuria ta kitto', que pretende poner en valor los fabulosos vinos blancos de la tierra. Pero conviene recordar que no siempre ha sido así. Lo recuerda el enólogo Mikel Garaizabal, que ayer se encargó de descorchar el evento. «Cuando yo estudiaba enología en Laguardia, un profesor decía que el txakoli era para hombres porque no había quien se lo bebiera». Glups.

- Lo que ha cambiado el trago.

- En este tiempo le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos conseguido que el txakoli se sitúe en un segmento en el que la crítica lo valora con altas puntuaciones. También hemos conseguido diversificarlo, con varias referencias. En Rioja Alavesa, hubo años en que no se recogía la uva blanca porque no había rendimientos económicos, porque no se valoraban los vinos blancos.

- Tampoco había una demanda.

- Y ahora el consumidor sí lo pide. De hecho, en Estados Unidos se bebe más blanco que tinto. La gente joven cada vez lo está valorando más, lo percibe como algo más atractivo porque tiene una acidez fresca, agradable y no quieren vinos con tanta estructura. Al final, el bodeguero se tiene que adaptar.

- Siempre se ha percibido el blanco como la forma de descorchar la afición por el vino.

- Sí, pero creo que eso ya está superado. Antes también se decía que el rosado era para los jóvenes y para las mujeres. El blanco era para que el que no le gustaba el vino, para el aperitivo...

- ¡Y para el pescado!

- Se podría hablar horas de los tópicos de los maridajes, que son tan subjetivos... Por fortuna eso se ha superado. ¡Quién iba a decir hace unos años que se iban a elaborar vinos blancos de guarda maravillosos!

- ¿A qué se debe esa transformación tan profunda?

- Ha entrado técnica, gente muy formada, buenos enólogos, y, sobre todo, se ha trabajado muy bien el viñedo.

«Mantener variedades»

- Más del 90% de la uva blanca que se recoge en Rioja Alavesa es viura.

- Yo soy partidario de mantener nuestras variedades autóctonas. El mundo del vino ya está demasiado globalizado. Aquí tenemos unas variedades únicas y, para diferenciarnos, debemos protegerlas.

- ¿Qué tiene de especial esa viura?

- El potencial de nariz que tiene no es excesivamente aromático, pero sí da complejidad, estructura en boca y un punto de acidez fresca.

- En Vítoria se da una gran paradoja. Con Rioja Alavea a media hora, el personal pide 'un verdejito'.

- Es que a los vascos nos falta ese punto de chovinismo simpático de los franceses. Tenemos dos productos mágicos como el txakoli, único en el mundo, y el Rioja Alavesa y no los valoramos.

- Pero Rueda lo ha hecho muy bien: ha conseguido que arraigue su producto

- ¡Claro!, poniendo a 1,20 euros la botella de un Rueda estándar. Nosotros no podemos enrar en esa guerra de precios. Tenemos que apostar por la calidad.

- ¿Cómo?

- Hay que darle valor a todo lo que hay detrás de la botella de vino, la historia, el esfuerzo del viticultor, la sostenibilidad. Tenemos que ser capaces de transmitir todo eso y comunicarlo.

- Pero eso, ¿no está reñido con ofrecer un pote a un euro?

- Es que eso no puede ser. Es insostenible. Un txakoli o un Rioja Alavesa tiene que tener un precio mínimo: ese producto tiene un coste. Para empezar, no se puede comparar el precio que tiene una hectárea de tierra aquí con una hectárea de Rueda. La hostelería también tiene que implicarse, transmitiendo todo lo que hay detrás de una botella porque por mucho esfuerzo que se haga en poner en valor nuestros vinos, si el hostelero no sabe venderlo, servirlo de forma adecuada, con su temperatura y su copa, no sirve de nada.