Eneko Knörr: «Los inversores a veces apostamos más por las personas que por los proyectos»

Iratxe Bernal Viernes, 20 de junio 2025, 01:47

Hoy sus miras están puestas, sobre todo, en la tecnología 'blockchain' y el «mundo 'crypto'», pero en 25 años como emprendedor e inversor Eneko Knörr ha tocado ya casi todos los palos. Antes que a Stabolut, algo así como un Bizum que gracias a la creación de una criptomoneda estable permitirá enviar y recibir dinero a cualquier parte del mundo, su nombre ha estado vinculado, entre otros, al éxito de Hostalia, Ticketbis o Habitissimo. También a algún fracaso, no en vano ha invertido «en unas 35 'startups'». De unos y otros hablará el jueves en el Palacio de Congresos Europa durante la celebración de Araba Venture, el foro empresarial dedicado a las empresas emergentes que impulsan EL CORREO, la Diputación de Álava, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital.

- ¿Qué papel juegan eventos como Araba Venture en el ecosistema emprendedor?

- Por un lado, está lo obvio; para poner en marcha un proyecto debemos encontrar inversores, socios y clientes, y aquí es donde están. Pero, al margen de esto, más allá de que en un evento concreto se consigan o no estos apoyos, los encuentros dedicados a emprendedores ayudan a hacer comunidad. Emprender es durísimo y más hoy que hemos pasado de tener una gran tradición empresarial a castigar socialmente a quien lo intenta y fracasa. Los emprendedores a menudo se ven muy solos, así que foros como éste muchas veces funcionan casi como un grupo de autoayuda.

Ambición e iniciativa «Los emprendedores no sólo queremos ganar dinero; también queremos crear algo»

- ¿Y qué busca un inversor en estas citas?

- El ideal es una empresa que ya cuente con producto que se pueda tocar, algún cliente que valide su capacidad para conseguir ingresos y que el mercado al que ataque sea suficientemente grande. Hay que tener en cuenta que cuando metes dinero en una empresa quieres que se multiplique por veinte o por cincuenta porque seguramente también has entrado en otras diez con las que habrás perdido lo invertido. Después también preferimos las que, en vez de un único emprendedor, tienen detrás un equipo de dos o tres personas -más son multitud- con roles bien definidos que se complemente entre sí.

Araba Venture Impulsan. EL CORREO, la Diputación foral de Álava y el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y Fundación Vital.

¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', empresas, inversores, clientes y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Se celebrará el día 26 de junio en el Palacio de Congresos Europa.

Inscripciones. arabaventure.com

- ¿Y cuando, como ocurrió con Ticketbis, sólo le pueden presentar una idea?

- Fue así. Tal cual. Jon Uriarte sólo me enseñó un PowerPoint, pero la idea me gustaba y sabía que tenía mercado porque antes de aquella presentación incluso me interesó para emprender. Pero, sobre todo, vi que él era inquieto y tenía iniciativa, ambición y muchas habilidades sociales. Me quedó clarísimo que iba a conseguirlo. Que iba a dejarse la piel para sacar en proyecto adelante. Después comprobé que su socio, Ander Michelena, era otro crack e hicieron muy buen equipo. Fue una de esas veces, que también las hay, en que, más que por el proyecto, apuestas por las personas que lo quieren poner en marcha y resultó mi mayor éxito como inversor con diferencia (la 'startup', creada en 2009 fue adquirida siete años después por Ebay en 2016 por 147 millones de euros).

- ¿Qué debe esperar un emprendedor de un inversor? ¿Deben aceptar al primero que se anime a poner dinero?

- Cuando estás empezando toda inversión te parece buena, pero en este caso el ideal, en mi opinión, es ir de la mano de alguien que previamente ha sido también emprendedor, que sabe lo que es poner en marcha un proyecto desde cero. Los emprendedores no sólo queremos ganar dinero; también queremos crear algo y me parece que un buen inversor debe compartir esa idea. Si, además, puede aportar experiencia y abrir puertas porque conoce el mercado, pues mejor. Pero también es verdad que a veces hay algunos que acaban dando más problemas que soluciones.

- Es normal que quien preste se ponga un poco nervioso.

- Sí, sobre todo si hablamos de particulares, porque invertir es siempre arriesgado aunque el proyecto sea bueno. Pero también es verdad que nos falta cultura inversora y que tenemos 'startups' con muy buenas propuestas que están paradas porque no tienen financiación ni para el producto mínimo viable. Además de inversión pública y microfondos de empresas, en España nos haría falta contar con más 'business angels' que inviertan 10.000 ó 20.000 euros.

- ¿Qué mercados son los que ahora mismo le parecen más atractivos? ¿Cuál es el sector con más potencial para rentabilizar una inversión?

- Me gusta el 'blockchain' y el mundo 'crypto'. También la Inteligencia Artificial, que tiene un mercado gigantesco y plantea una disrupción total en todos los sectores, pero está muy reñido y avanza tan deprisa que cualquier día los gigantes americanos te pueden comer.