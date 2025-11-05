«Me encanta cuando alguien me dice que gracias a mí se plantean seguir estudiando humanidades»

Ramón Albertus Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

Con cerca de medio millón de seguidores en TikTok y más de 275.000 en Instagram, Lidia G. Merenciano se ha convertido, a sus 24 años, en una de las divulgadoras más conocidas en redes sociales. Lo mismo comenta las últimas novedades en yacimientos que elabora listas con los descubrimientos más relevantes y explica con claridad cómo se identifica a las personas a partir de restos óseos o cómo se datan las cerámicas.

Lo hace con soltura y un lenguaje sencillo ante la cámara, capaz de despertar el interés por la arqueología entre jóvenes (y no tan jóvenes). La arqueóloga, con un máster en Antropología Física, es una de las invitadas a la Semana de lo Fantástico en las Artes-Tartalo de Vitoria, iniciativa en la que colabora EL CORREO, y participa hoy por partida doble en el aula magna de la UNED de Vitoria. Primero, en el encuentro 'La novela histórica como encrucijada entre el mito, la ficción y la historia' (17.00), junto a Isabel Mellén y Toti Martínez de Lezea; y más tarde, en una mesa redonda con Laia San José y Patricia González Gutiérrez (19.00). «Es un gran honor para mí», afirma al ver su nombre junto al de esas autoras e investigadoras. Por si fuera poco, el año pasado debutó en la narrativa con 'Penélope' (Ediciones B), una novela que se adentra en la antigua Grecia para contar el viaje de la heroína tras su exilio. Un relato de historia y mitología que traslada una nueva mirada sobre uno de los personajes emblemáticos de 'La Odisea'.

- ¿De dónde le viene el interés por la arqueología? ¿Había alguien en su familia que se dedicara a ello, muchos libros sobre el tema...?

- ¡La verdad es que viene de muchas fuentes! Nadie de mi familia es arqueólogo ni historiador, pero siempre he vivido rodeada del pasado. Cuando era pequeña, recuerdo ver con mi padre y mi hermana muy tarde por la noche documentales sobre excavaciones y sobre misterios de la historia. Estoy segura de que eso ha tenido mucho que ver. Al acabar el instituto tenía muy claro que quería ser traductora y guionista, pero la arqueología se puso en mi camino en varias ocasiones y no pude ignorar lo mucho que me interesaba.

- A finales de año publicó año publicó la novela 'Penélope' sobre una heroína olvidada del mundo clásico. ¿Qué es lo que más está sorprendiendo a los lectores de su historia?

- Creo que lo que más le ha interesado a la gente es la misma razón que me llevó a escribir esta historia: ver cómo la mujer que ha sido la imagen de la fidelidad y de la paciencia desde la época clásica se convierte en algo muy distinto, una exiliada.

- ¿Cómo fue el proceso de documentación?

- Fue la parte más importante de la novela. Quería que la arqueología estuviera muy presente en toda la obra, aunque se trate de una historia ficticia. Consultando fuentes historiográficas me topé con un texto de Pausanias, escritor y geógrafo, que contaba que la tumba de Penélope se encontraba en Mantinea, muy lejos de Ítaca, y que se contaban leyendas sobre que Odiseo le había obligado a marcharse de la isla. Tomé esa referencia para comenzar a imaginar la historia del exilio y de lo que habría ocurrido desde el final de la Guerra de Troya hasta llegar a la muerte de Penélope. Y así nació el libro.

Influencia entre jóvenes

- Ha contado en alguna ocasión que el primer vídeo en redes que subió en tono divulgativo no fue premeditado, sino para desmentir algo que se había publicado. ¿Se acuerda de cuál era el tema?

- Sí, cuando hablamos del estudio de restos humanos, todo el mundo cree que sabe más que los profesionales que nos dedicamos a ello, y esta fue una de esas ocasiones. Igual que hay cosas que tus huesos nos pueden contar que sorprenderían a mucha gente, hay ciertos diagnósticos que no te puede hacer ni el mejor antropólogo de la historia. Eso fue lo que expliqué.

- ¿Hace cuánto tiempo de aquello?

- No recuerdo exactamente el momento en el que lo hice, pero tuvo que ser en algún punto de 2021, después de la pandemia. Para 2022 ya subía vídeos de arqueología con bastante regularidad...

- Arqueóloga, antropóloga física y escritora. ¿En la actualidad se dedica solo a la divulgación o trabaja en alguna excavación?

- Desde hace unos meses me dedico exclusivamente a la divulgación, no solo en redes sociales, también escribiendo y colaborando con distintos medios. Pero es algo bastante nuevo para mí. Al acabar el máster tuve la suerte de conseguir trabajo en una empresa de arqueología profesional y pasé más de un año allí. No es fácil tomar la decisión de hacerse autónomo y vivir de la divulgación; creo que soy una completa privilegiada por haber sido capaz de plantearlo siquiera.

- Cuando ha trabajado en ello, ¿ha habido compañeros que le hayan conocido por su actividad en redes?

- El mundo de la arqueología es pequeño. Así que he tenido la suerte de que varios compañeros me conocieran de redes y a muchos les gustase mi trabajo. Aún no me acostumbro a que esto pase.

- Últimamente se habla mucho del aumento de negacionistas en diferentes terrenos. ¿En qué punto se encuentra el interés por la arqueología?

- La poca información que existe sobre la arqueología como disciplina es la razón por la cual se presta a veces a que la gente imagine verdaderas locuras sobre lo que hacemos. Salen bulos a diario sobre excavaciones relacionándolas con extraterrestres o asegurando que los arqueólogos mentimos porque estamos pagados por fuerzas superiores.

- ¿Hay mucho 'negacionista' de las humanidades?

- En cuanto a las humanidades, no creo que nadie sea negacionista de ellas, pasa algo muchísimo peor. Se trata a las humanidades como disciplinas de segunda, algo que aparece reflejado en todos los aspectos de nuestra vida, pero que aun así no se ve como algo importante. Nadie niega a las humanidades, pero quieren que desaparezcan o sean solo para unos pocos.

- En Álava tenemos el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, que estuvo envuelto en una gran polémica por el falseamiento de piezas. ¿Conoce el País Vasco?

- Lo tengo muy pendiente porque siempre he trabajado muy cerca de mi tierra. Pero Euskadi es para mí una de las zonas en las que me gustaría poder trabajar en algún momento porque tiene una historia arqueológica única.

- Si piensa en mensajes que le han llegado en redes o presentaciones, ¿ha habido alguno especial?

- Una de las cosas que más me gusta en las presentaciones es cuando se acercan personas -sobre todo suelen ser chicas- en edad de estar en el instituto y me cuentan que gracias a mí se están planteando seguir el camino de las humanidades. Saber que estoy poniendo mi granito de arena para ayudar a que se dignifique de nuevo nuestras disciplinas, para mí, es lo más importante que he conseguido.