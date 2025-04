La empresa de basuras de Vitoria será multada con 150.000 euros al mes si incumple su contrato

Las empresas interesadas en hacerse con el mayor contrato de la historia del Ayuntamiento de Vitoria, el de las basuras, ya tienen a su ... disposición los pliegos que establecen qué requisitos deben cumplir si quieren resultar adjudicatarias de un servicio por el que pueden llegar a percibir 355 millones de euros durante los próximos 10 años. Al margen de cuestiones como la de renovar toda la maquinaria, subrogar a la plantilla actual, cambiar contenedores de plástico por otros metálicos u organizar los recorridos del nuevo 'puerta a puerta', las firmas disponen ya del listado de sanciones a las que se enfrentan por incumplir diferentes cláusulas.

Este capítulo revela que el Ayuntamiento va a fiscalizar día a día su labor de manera que, por ejemplo, se considera falta «grave» penalizada con 150.000 euros al mes que se inclumpla más del 5% del global de los servicios exigidos en el denominado «plan anual de explotación». Es decir, si el servicio municipal de Gestión Ambiental considera que faltan calles por barrer o contenedores que vaciar o papeleras llenas sin justificar y en número lo suficientemente importante, le penalizará.

El nuevo contrato contempla decenas de tipos de multas de mayor o menor calado. Entre las leves, que van de los 1.000 euros diarios a los 6.000, se recogen faltas como la de ocasionar daños en vía pública o elementos, que se quede algún servicio sin dar de manera puntual sin causa, que se mezcle el contenido de las papeleras selectivas o tener vehículos sin ITV.

En el apartado de incumplimientos graves, de entre 10.000 y 150.000 euros, el abanico es mayor. Abarca desde no estar al corriente en el pago de las primas de los seguros a que durante tres días seguidos no se realice determinado recorrido, que no se instalen balizas en los contenedores, tener carritos portacubos sin GPS, falsear información, el comportamiento incorrecto del personal o colocar publicidad en la flota sin permiso. Asimismo los retrasos en la entrega de los contenedores o papeleras nuevos previstos en el contrato, también suponen sanciones importantes, de entre 1.500 y 4.000 euros diarios.

10 millones más por año

Entre las faltas «muy graves», a partir de 150.000 euros , está la de verter en lugares no autorizados, desobedecer órdenes del Ayuntamiento, retrasos en la puesta en marcha del sistema de gestión informático, falseamiento de partes mensuales de cumplimiento o ocupar instalaciones con tareas distintas de las propias del servicio. La penalización más cuantiosa es la de 700.000 euros «por no prestar colaboración inmediata» en caso de catástrofes como inundaciones, accidentes, grandes nevadas o fuertes vientos.

La limpieza de las calles y la gestión de los residuos le va a costar anualmente a la ciudad, a partir de 2026 y durante una década, 35,5 millones de euros. Es decir, diez más en cada ejercicio (un 28% de incremento). Lo de los diez años se explica, según el pliego, porque es el periodo «estimado de recuperación de las inversiones previstas» en maquinaria e instalaciones, lo que asciende a cerca de 40 millones de euros incluida la financiación. El contrato establece que al final de este periodo pasen a ser propiedad del Ayuntamiento «sin coste alguno» y en «aceptable estado de conservación y mantenimiento».