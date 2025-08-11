Empieza la reforma del entorno de las calles Puerto de Barazar y Cuadrilla de Añana en Zaramaga La reurbanización de Vicente Manterola se iniciará en septiembre y busca «revitalizar la zona y hacerla más funcional, verde y habitable», avanza el Ayuntamiento

Nuria Nuño Lunes, 11 de agosto 2025, 12:39

La reurbanización del entorno de Puerto de Barazar y Cuadrilla de Añana; y la reforma integral de la calle Vicente Manterola. Son los puntos de Zaramaga en los que el Ayuntamiento de Vitoria pondrá en marcha dos nuevas intervenciones. La primera obra, que comienza este lunes, tiene como propósito mejorar la movilidad peatonal y ciclista, renovar infraestructuras, ampliar zonas verdes y reforzar la accesibilidad. Así, por ejemplo, incluye la renovación de accesos al cementerio, la pacificación del tráfico, un nuevo carril bici, la ampliación de aceras, las mejoras de pavimentación, la reorganización de aparcamientos y la creación de nuevos espacios urbanos con mobiliario, drenaje sostenible e iluminación.

Entre los puntos destacados del proyecto, figuran los accesos mejorados al cementerio de Santa Isabel, la transformación de Puerto de Urkiola en un espacio peatonal con carril bici, así como la renovación completa de aceras y zonas interiores de Puerto de Barazar. Además, se habilitará un nuevo aparcamiento y zonas verdes junto al colegio Ruiz de Garibay y se contempla la reforma integral de Cuadrilla de Añana, y mejoras en calles adyacentes como Laguardia y Mendoza.

La reurbanización de Vicente Manterola, mientras tanto, se iniciará en septiembre y busca «revitalizar la zona y hacerla más funcional, verde y habitable, con un diseño que refuerce su uso vecinal y comercial», detalla el Ayuntamiento. Las principales mejoras previstas son la incorporación del antiguo patio de la 'haurreskola' Andra Mari como nuevo espacio público y verde; la renovación del pavimento, mobiliario urbano y redes de servicios, la mejora del entorno paisajístico y nuevas zonas de vegetación. Además, está prevista la ampliación de la oferta de aparcamiento para el vecindario.

«Zaramaga ya está cambiando. Tenemos más de la mitad del plan en ejecución y tras el verano vamos a acelerar aún más el ritmo. El compromiso del Ayuntamiento es claro: queremos un barrio más accesible, verde, con mejor calidad de vida y nuevos espacios para el vecindario», subraya la concejala de Espacio Público y Barrios Beatriz Artolazabal. «Estas dos nuevas actuaciones refuerzan un cambio integral que ya está en marcha. Zaramaga se está transformando y lo está haciendo desde una perspectiva urbana, social y ambiental», ha concluido.

6 millones de inversión

Estos trabajos se suman a los que comenzaron en mayo: el proyecto Zaramaga Este y la urbanización de Diego de Rojas en el entorno del nuevo centro LAR de Atención Diurna, así como al aparcabicis seguro, ya inaugurado. En total, cuatro de las ocho intervenciones previstas estarán en marcha, mientras que una ha sido completada. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Interinstitucional de Inversiones Estratégicas para la regeneración de barrios, impulsado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, en coordinación con el Consistorio, y cuentan con una inversión global de más de seis millones de euros.