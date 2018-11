Emancipados en casa de la abuela Blanca, María y Sergio se asoman a uno de los balcones de la casona que han convertido en su hogar y su negocio. / igor aizpuru Tres alumnos del Basque Culinary Center abren el restaurante Amonalola en Izarra JORGE BARBÓ Lunes, 19 noviembre 2018, 13:48

A Marcel Proust, una simple magdalena esponjosa, mojada en un poquitín de té, le bastó para evocar la casa de su tía abuela en Combray. Quién sabe si dentro de unos años, alguien, al zamparse una chuleta o un arroz del senyoret en algún lugar remoto se acuerde de la casa de la Amonalola, que recibe al comensal aquí mismo, en las tupidas faldas del Gorbea. De pasar tal cosa, se confirmaría que la idea de María, Blanca y Sergio tenía bastante más fundamento de lo que parecía en un principio. Recién salidos del prestigioso Basque Culinary Center, los polluelos decidieron echar a volar por su cuenta. Tomaron las riendas del viejo Casa Doña Lola, en Izarra, en un interesante proyecto que busca la revitalización del entorno a través de la gastronomía. Con amor de abuela.

Una viene de Navarra, la otra de Córdoba y el otro de Valencia. Tras finalizar el grado de Gastronomía y Artes Culinarias en el BCC aterrizaron en el municipio alavés para echar raíces y encender los fogones apagados de la vieja casona, de 1.200 metros cuadrados. No fue fácil, pero contaron con la ayuda de la Junta Administrativa de Izarra y la cuadrilla de Gorbeialdea para reformar el fantástico espacio.

Retiraron la vieja decoración, «que era algo recargada y nos pusimos a pintar los muebles y a actualizar el espacio», cuenta María Aniz, que junto a Blanca García-Courtoy y Sergio Mariscal se emplearon a fondo durante varios meses para lavarle la cara a la casona. El pasado mes de julio abrieron una coqueta zona de gastrobar, donde despachan estupendos arroces, rica brasa y raciones como esa papada con pulpo que, dicen, bien merece el paseo hasta el precioso pueblito alavés. Ahora se han propuesto inaugurar la sala, donde quieren servir un concepto más gastronómico, «una cocina de terruño, con sabores reconocibles, elegante y actualizada», sostienen los jóvenes chefs, que no edulcoran la dureza de los primeros pasos del negocio. «Nuestra filosofía es la del 'learning by doing' (aprender haciendo) y poner en práctica los conocimientos que habíamos adquirido en el grado en un proyecto real», sostiene Sergio Mariscal. Por si había alguna duda, ellos no están allí para jugar a las cocinitas. La suya es una iniciativa seria. Y muy sacrificada.

«Muy duro»

«Ha sido duro, muy duro. Mis padres, cuando les dije que me venía a vivir aquí me dijeron que si estaba loca, pero ahora están encantados», reconoce la cordobesa Blanca García-Curtoy. Sin apenas conocer la zona, aterrizaron allí para hacerse cargo de un negocio muy querido en el pueblo, pero también para poner en marcha un proyecto de vida que les ha obligado a cambiar sus costumbres. De forma radical. «Es verdad que no tenemos vida social, esta casa absorbe todo nuestro tiempo, requiere mucho trabajo y aquí tampoco hay mucho que hacer cuando terminamos la jornada», lamenta María Aniz.

Los jóvenes buscan la revitalización de la zona rural a través del proyecto gastronómico Ilusión

A la espera de que los clientes inauguren su flamante nuevo comedor, en los fogones hierven fondos y se confitan ajos que perfuman una cocina impoluta, digna de cualquier restaurante con estrella. Tienen dispuesta la barbacoa, con la llama lista y el carbón al punto para una asar una buena chuleta. «Tratamos de comprar todo el producto que podemos a ganaderos y agricultores de la zona», sostiene Sergio, cuyos arroces ya se han hecho famosos por estos pagos.

Ahora, los veinteañeros aspiran a que su Amonalola envejezca con ellos y que, además de acogerles en su imponente casona, también les acabe dando de comer. Como los guisos de la abuela, el suyo es un proyecto a largo plazo, de esos que hay que cocinar, con paciencia, a fuego lento.