Instalaciones del campamento de Bernedo. Igor Aizpuru.

Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo

El organismo autónomo del Gobierno vasco recibió la segunda quincena de septiembre tres escritos «consecutivos» relacionados con las polémicas colonias

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:11

Emakunde está analizando un presunto caso de «acoso sexual» que se habría producido este verano en el polémico campamento de Bernedo organizado por Sarrea. Así ... lo ha confirmado este lunes la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, a preguntas de este medio.

