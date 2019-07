Estadio fútbol Mendizorroza: Elkarrekin Podemos pide ampliar la consulta sobre la remodelación de Mendizorroza Detalle del exterior del proyecto del estudio L35 para la ampliación de Mendizorroza. El grupo critica que la consulta ciudadana se celebre durante las vacaciones estivales y pide que el plazo se amplíe hasta el 19 de septiembre JUDITH ROMERO Martes, 30 julio 2019, 13:21

Elkarrekin Podemos ha denunciado esta mañana «la poca transparencia con respecto a la remodelación de Mendizorroza» por parte del Ayuntamiento de Vitoria. La formación critica que la consulta pública para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, uno de los pasos previos para la ampliación del estadio que desea acometer el Alavés, se celebre durante el periodo estival. «Se va a extender entre el 22 de julio y el 19 de agosto, cuando las asociaciones y federaciones a las que afecta la reforma están de vacaciones», ha señalado Oscar Fernández, portavoz de Elkarrekin Podemos, que reclama que este periodo se alargue al menos hasta el 19 de septiembre.

Además de las fechas, el grupo considera que sólo existen dos alternativas para el proyecto de remodelación y pide la inclusión de una solución intermedia. «O se hace lo que quiere el Alavés o no se hace nada cuando podrían corregirse las deficiencias estructurales del campo sin ampliar el aforo», ha sugerido el edil. Para ello, ha reclamado la creación de un grupo de trabajo que solicite un informe municipal donde se analicen las deficiencias y el deterioro del campo.

«En el acuerdo de extinción anticipada del convenio la jefa de servicio manifiesta su complejidad, que no se conocen las patologías existentes, y apoya que será conveniente realizar un informe de arquitectura municipal», ha subrayado Fernández sin dejar de reclamar su elaboración. «Se debe buscar el mejor acuerdo para Vitoria, el Alavés y la ciudadanía en general incluyendo la posiblidad de reparar estos desperfectos», ha afirmado.

Módulo de atletismo

Desde Elkarrekin Podemos señalan que este proceso no incluye información sobre la permanencia del módulo de atletismo en el estadio. «Si la federación de atletismo quiere opinar, seguramente no se tenga en cunta porque no aparece qué va a pasar con el módulo en el cambio del PGOU», ha lamentado Fernández.