Elkargi celebrará la duodécima edición del foro 'Finanza' este viernes en Vitoria El encuentro se enmarca en un momento de alta incertidumbre geopolítica y económica

Lunes, 20 de octubre 2025

Elkargi, en el marco de su iniciativa 'Finanza', reunirá el próximo viernes 24 de octubre en Vitoria a Carme Artigas, copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a Margaret Chen, fundadora de Optimus-Horizon y presidenta de Honor China Club Spain.

La sociedad de garantía recíproca celebrará de esta forma su duodécimo ciclo de 'Finanza', un punto de encuentro financiero y empresarial, en el que EL CORREO es 'media partner' y que a su vez cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava. Esta decimosegunda edición ha generado una expectación máxima, con numerosos asistentes entre los que se encontrarán responsables de empresas y máximos ejecutivos de las entidades financieras, que acuden con interés a escuchar a Artigas y Chen, que intervendrán tras el saludo inicial de Lander Arteche, presidente de Elkargi.

Se trata de un encuentro enmarcado en un complejo contexto de alta incertidumbre geopolítica, nueva fragmentación y tensiones comerciales. Ante esta situación, desde Elkargi subrayan que las empresas vascas «se encuentran ante una nueva forma de entender la internacionalización» y que «la Unión Europea debe apoyar a la industria».

En el foro se hará especial hincapié en el momento que está viviendo China, sobre todo para tratar si supone una oportunidad o una amenaza para Europa. Asimismo, se abordará del papel de la tecnología –desde la inteligencia artificial hasta la transición energética– para actuar como catalizador de nuevas alianzas estratégicas. Otro tema que se abordará es el reto de los europeos en materia de inteligencia artificial.