«Aún no hemos conocido una Lehendakari»

Aunque parezca increíble, por lo menos para muchas personas, es hoy el día que conviene recordar a qué hacemos referencia al hablar de feminismo. Palabra, ... y concepto, denostado una y otra vez. Y es clamar igualdad en derechos para la mitad de la población y equiparar oportunidades. Así dicho, no resulta tan discutido, pero la palabra feminismo parece producir rechazo. Eso aquí, en nuestro entorno. Si lo extendemos al globo terráqueo, el asunto cambia.

Cuántos países tienen por ley que las mujeres no tienen los mismos derechos en algo tan nimio como, andar en bicicleta, cantar en un escenario, llevar la cabeza descubierta, o una cazadora, sin tapar gran parte de su cuerpo? Pues los hay. Pero aquí se percibe como algo excepcional. Vale, pues vayamos a lo grande. Todavía hoy es el día que no hemos conocido una Lehendakari, y los que se han atrevido a presentar una mujer para dicha tarea, de antemano sabían que no iba a ser.

¡Y mira que somos modernos y tal! Bueno, parece que hemos avanzado en alcaldía y diputaciones. Pero Lehendakari, ¡ya es mucho para una mujer! (deben de pensar…). Seguiremos hablando de feminismo.