Electro Alavesa se une a Cottés para forma el primer grupo de la penísula ibérica de seguridad industrial Atton integra en la misma plataforma soluciones contra incendios e ingeniería puntera de seguridad electrónica

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Electro Alavesa, firma consolidada en seguridad electrónica desde hace más de 40 años, y Cottés, compañía líder en sistemas de protección contra incendios (PCI) y sistemas de evacuación de humos, anuncian su integración para formar Attlon, del primer gran grupo de seguridad industrial en la península ibérica «que busca transformar un sector crítico y fragmentado». Esta unión está impulsada por la firma de capital privado Henko Partners y se materializa en un momento clave para las empresas ante la complejidad técnica en las infraestructuras, cambios normativos constantes y una demanda creciente de sistemas capaces de anticipar fallos y reducir riesgos en entornos donde un incidente puede detener por completo la actividad, señalan sus portavoces.

Attlon integra integra en una misma plataforma las soluciones avanzadas y globales en protección contra incendios y sistemas de control de temperatura y evacuación de humos de Cottés y la tecnología e ingeniería puntera de seguridad de Electro Alavesa. De esta manera, especialización y experiencia de ambas compañías permite ofrecer modelos de seguridad industrial que incorporan mantenimiento predictivo, servicios conectados, monitorización en tiempo real y analítica avanzada capaz de detectar desviaciones antes de que se conviertan en un problema.

Para los equipos fundadores y directivos de Cottés y Electro Alavesa, Attlon supone «una oportunidad para elevar el nivel de protección en sectores donde la continuidad operativa y la seguridad de las personas son esenciales: logística, alimentación, energía, farmacéutico, manufactura o infraestructuras críticas».

Desde Henko Partners subrayan que esta la unión «ofrece soluciones más robustas, innovadoras y eficientes, con una visión global de la seguridad industrial».

Cottés es un referente dentro de las empresas especializadas en protección contra incendios, cuenta con un equipo de más de 100 profesionales altamente especializado y con una capacidad de ingeniería 360 que integra diseño, ejecución y mantenimiento. Esta estructura permitirá a Attlon impulsar parte de su crecimiento reforzando servicios técnicos y operativos en todo el territorio.

La trayectoria de Electro Alavesa en seguridad electrónica aporta al grupo una base sólida en el norte y un conocimiento profundo de sectores industriales e institucionales de País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos, principalmente. Cuenta con una plantilla de 35 profesionales expertos y es la empresa del sector más veterana de Euskadi.

El nuevo grupo afronta esta etapa con una hoja de ruta que contempla la atracción de talento, el desarrollo de nuevos servicios y posibles adquisiciones. La combinación de ambas estructuras permite ampliar servicios conectados, mantenimiento predictivo y proyectos integrados en toda la península. Su vocación es consolidarse como «el referente más sólido en soluciones avanzadas de protección industrial en España y en el conjunto de Iberia (incluye Portugal, Andorra, Gibraltar y el sur de Francia), acompañando a empresas e instituciones hacia entornos más seguros, conectados y eficientes».