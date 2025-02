Elciego, listo para el estreno de la última de Mario Casas: «Queremos proyectar la película en la plaza»

Ramón Albertus Viernes, 28 de febrero 2025, 00:18 Comenta Compartir

«Salgo en el tráiler. Se me ve de espaldas bailando. En el pueblo todo el mundo se ha fijado y me ha dicho: '¡Mira, ahí estás!'. ¡Voy a tener que ir al cine tres o cuatro veces! Una con las amigas, otra con la familia...». Lorena Aldazabal, vecina de Elciego, relata con entusiasmo el efecto que causó en la localidad la grabación de'El secreto del orfebre', el romance protagonizado por Mario Casas y Michelle Jenner que llega hoy a los cines como uno de los estrenos más esperados del arranque del año.

La expectación se nota estos días en esta villa de Rioja Alavesa que cuenta con 996 habitantes, según los últimos datos del Eustat. El tono apasionado de Lorena refleja el impacto de un rodaje que alteró la vida cotidiana durante casi dos meses, en junio y julio del año pasado. «Vamos a llenar las salas de cine de Logroño, que es el que nos pilla más cerca», apunta. La localidad «se puso patas arriba», recuerda. Y no exagera. La Plaza Mayor del pueblo se convirtió en un gran set, que llegó a tener hasta cuarenta cambios de decorado para ambientar los años cincuenta y setenta, los dos planos temporales en los que transcurre la historia. Esta película, dirigida por Olga Osorio, adapta la exitosa novela homónima de Elia Barceló, un romance sobre el regreso a los orígenes y el reencuentro con el primer amor.

De hecho, Elciego ha mantenido parte de ese decorado que se ideó en un primer momento solo para la grabación. Lo que más llamaba la atención a cualquier visitante que pasara por Elciego, es que el ayuntamiento se transformó en el 'Café Negresco', un lugar clave en la trama. Se cerraron los soportales del consistorio para construir dentro un bar de época. «Hemos dejado las ventanas (verdes) que era parte del atrezo. Lo vamos a dejar hasta que pase el invierno y después seguramente lo retiraremos porque es una madera que se va desencajando», cuenta Juan Carlos Uribe, alcalde de Elciego, que confía en que la llegada a las salas de exhibición suponga una «publicidad extraordinaria» para la villa.

'El secreto del orfebre', en cines desde el 28 de febrero Reparto Mario Casas, Michelle Jenner, Zoe Bonafonte y Enzo Oliver.·

Dirección Olga Osorio.

Adaptación del a novela de Elia Barceló Juan Pablo es un prestigioso orfebre que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra. De camino pasará por su pueblo natal, un viaje que le llevará al pasado y al reencuentro con un gran amor que cambió su vida para siempre.

Ya Mario Casas, una de las grandes estrellas del cine español, comentó a EL CORREO durante un día de grabación que la comarca le pareció «todo un descubrimiento». El alcalde recuerda que fue «un verano muy entretenido» y señala que están en contacto con la productora Nostromo Pictures ('Escape', 'Bird Box Barcelona', 'Palmeras en la nieve') para organizar una proyección en la misma plaza. «Ahora es más complicado porque recién llega a los cines, pero esperamos conseguir una copia. Les dimos todas las facilidades y el pueblo se volcó», dice Uribe. De hecho, la grabación incluso afectó en algunos momentos al personal del propio Consistorio. «Transformaron la plaza y ocuparon los bajos, por lo que había momentos puntuales en que nadie podíamos entrar ni salir».

Otra de las huellas de aquel rodaje se puede ver el letrero 'Cine Rex', que luce en el antiguo cine del pueblo. «Sigue tal cual lo colocaron y seguramente no lo quitaremos», apunta acerca de ese luminoso. La presencia de curiosos que buscan los escenarios de la película ha comenzado. «Ya hay gente que ha venido a Elciego buscando los escenarios de la película e imagino que tras el estreno vendrá más», confirma Uribe acerca de este escaparate cinematográfico.

Huellas del rodaje Se ha mantenido parte del atrezo que se instaló en el ayuntamiento y el letrero de 'Cine Rex'

Destino de cine El alcalde cree que el estreno de la película puede ser una «publicidad extraordinaria»

Ese runrún se nota en las calles de esta villa viticultora, que ve la oportunidad de reforzar su atractivo turístico, con un casco antiguo muy bien conservado. Con esta cinta, Rioja Alavesa vuelve a la gran pantalla en un momento en el que el interés por grabar en el territorio se ha disparado, empujado por los beneficiosos incentivos fiscales existentes en el territorio, los más altos de Europa, que pueden llegar al 70% en el caso de las producciones en euskera.

En los últimos meses, Elciego también ha acogido parte del rodaje de 'Sacamantecas', de David Pérez Sañudo. La anterior película comercial que se registró en la comarca fue'El cuarto pasajero'(2022), de Álex de la Iglesia. Una 'road movie' que hacía parada en el Hotel Marqués de Riscal, diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry, y lucía su lujoso spa. Precisamente, la prestigiosa bodega ha querido colaborar en los actos de promoción de 'El secreto del orfebre', para el que diseño de una etiqueta especial de dos de sus vinos, que se sirvireron en un cóctel hace una semana en Madrid.

Otro cineasta reconocido, el vitoriano Juanma Bajo Ulloa, ha inmortalizado algunas escenas en la comarca, con 'Rey Gitano' y 'El Mal', mientras que otros títulos menos sonados como 'Locos por el sexo', de Javier Rebollo (2006) o 'Trío de ases' (2008), de Joseba Vázquez, tuvieron Laguardia como escenario.

Más de cien extras

Anna Pujol, diseñadora de producción, recorrió varias localizaciones de Rioja Alavesa antes de redondear en el mapa este municipio. «Cuando empecé a leer el guión, imaginaba un pueblo bien preservado y Elciego era perfecto», explicó esta experto que ha trabajado como directora de arte en películas como 'Rifkin's Festival', de Woody Allen. Esa transformación incluyó recrear comercios de época como el periódico 'El Heraldo de Umbría', el 'Café Negresco', 'Cine Rex', una lechería o un taller mecánico. «Cubrimos cables modernos, cambiamos cortinas y pusimos cartelería de la época», detalló en uno de esos días de grabación.

Olga Osorio, directora, junto a Mario Casas, y figurantes. Alberto Valcárcel, diseñador de vestuario, durante la grabación de junio en Elciego. El letrero del 'Cine Rex'. Fotografías de Igor Martín

El vestuario fue otro de los pilares del filme. Alberto Valcárcel ('El amor en su lugar', 'Los renglones torcidos de Dios'), responsable de ese departamento y cuatro veces nominado al Goya, dijo que había sido «como hacer tres películas en una» debido a la diversas épocas que se reflejan. Todo fue confeccionado todo «desde cero, con técnicas de alta costura».

«Me impresionó la cantidad de vestidos, trajes y todo tipo de vestuario. Era impresionante», recuerda Lorena, una de las más de cien extras –principalmente de Elciego y zonas de alrededor– que hicieron sus pinitos ante las cámaras. Recuerda especialmente una escena en la que participó en la que se recreó la redacción de un periódico. «Al entrar allí, con las máquinas de escribir, los ceniceros con cigarrillos a medio fumar, los papeles desordenados... No hacía falta imaginar nada, estabas dentro de los años 70», evoca. Como anécdota, cuenta que le dijeron que el personaje fumaba. «Aunque llevaba 12 años sin tocar un cigarro, acepté. No imaginaba que tendría que encender uno nuevo en cada toma. Igual me fumé casi dos paquetes tantas veces que decían 'motor' y 'acción'».

Aunque los protagonistas apenas se dejaron ver fuera del set, el pueblo guarda buen recuerdo tanto de los más populares, como de Zoe Bonafonte ('El 47') y Enzo Oliver, que se meten en la piel de los amantes cuando eran más jóvenes. «Mario Casas nos pareció un chico muy agradable y accesible», comenta el alcalde. «A Michelle (Jenner) la vi mucho más guapa que en la televisión, muy sencilla y cercana», añade una de las figurantes.