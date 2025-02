Carta de amor a El Siete

Sara López de Pariza Jueves, 7 de mayo 2020 | Actualizado 08/05/2020 22:48h. Comenta Compartir

'Cuando esto acabe…'. ¿Cuántas veces habré pensado y pronunciado esa frase en las últimas semanas? Imposible contabilizarlo. Lo que sí tengo claro es que una de las cosas que más he repetido que quiero hacer es tomarme una caña en una terraza. Si hace sol sería todavía mejor, aunque teniendo en cuenta que vivimos en Vitoria eso sería ya demasiada suerte.

Si pienso en tomarme una caña me vienen a la cabeza mis amigas y esas tardes en La Kutxi que se prolongan hasta la noche, o hasta la madrugada. Es difícil elegir solo un bar porque todos contribuyen a aportar a la calle esa vidilla que tanto nos gusta y disfrutamos. Después de darle algunas vueltas me quedo con El Siete, por su versatilidad. Allí me he tomado el café de la mañana después de salir de una rueda de prensa del Ayuntamiento, el pintxo de tortilla del hamaiketako y he pasado muchas horas en la terraza. Si tienes suerte y pillas mesa, como para soltarla… Pero una de las cosas que más echo de menos son sus bocadillos y sus patatas braviolis. ¿Las mejores de la ciudad? Pues probablemente. Por cierto, en los bocatas voy a ser original y os diré que mi preferido no es el de pollo completo sino el de guacamole. Probadlo.

También echo de menos, mucho, las noches en el El Siete. Apagan las luces, retiran las mesas y el local se transforma. Ahora las cañas nos las bebemos mientras suena una playlist tan ecléctica que te hace pasar de las clásicas de Gatibu a lo último de Ozuna en un par de segundos. No han sido pocas las noches que han tenido que encender las luces para echarnos, y nos hemos ido con la fiesta a otra parte. Pero volveremos. Claro que volveremos. A brindar, a degustar sus bocatas y a perrear. Como dice la cantante vitoriana Kai Nakai en su último single 'Kelokentoky': 'Zazpian gaude denok perreatzen!'