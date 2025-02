Carta de amor al Rivendell

Saioa Echeazarra Viernes, 8 de mayo 2020 | Actualizado 19/05/2020 19:19h. Comenta Compartir

Si Vitoria fuera Mordor, como algunos apodan con sorna a la capital alavesa en los meses de frío, para llegar a Rivendell habría que seguir el camino que lleva al Casco Viejo, concretamente hasta el número 13 de Cuchillería. Un nombre (el de la calle) bastante apropiado para esta cervecería de inspiración 'tolkieniana' por su afición a los metales, dado que en su interior colecciona y exhibe espadas -la última en incorporarse, la del enano Thorin-.

El universo de las novelas 'El hobbit' y 'El Señor de los Anillos' envuelve la decoración del local; con mobiliario en madera, figuras de dragones, hasta hay un cuerno por si a algún vikingo le apetece un lingotazo de cerveza al estilo de Ragnar Lothbrok... En esa atmósfera propia de una partida de Dungeons & Dragons (no en vano, el local atrae a 'roleros' para celebraciones, despedidas o unas simples tiradas de dados), tras la barra no aguarda el noble Elrond, Señor de Rivendell, sino sus responsables Juan Cruz y Elizabeth, que agasajan al visitante con sus mejores bebidas, viandas y grandes clásicos de heavy metal y hard rock.

Mientras atruenan 'Lift U Up' (Gotthard), 'Radar Love' (White Lion), 'Holy Diver' (Dio), 'Still of the night' (Whitesnake), 'Poison' (Alice Cooper) y un largo y variado repertorio del género -el otoño pasado, por ejemplo, el local montó una fiesta en homenaje a Steve Lee-, el espacio regala potentes sesiones. Este singular establecimiento de inspiración élfica ha ido reinventándose con el tiempo y ha incorporado oferta gastronómica, fiestas temáticas o solidarias y otras propuestas. En ocasiones he visto a su dueño con cota de malla con motivo del Mercado Medieval; otra vez, en cierta edición del Carnaval (correspondiente a la foto que acompaña a esta carta), el bar se ambientó al estilo de un futuro postapocalítpico. En lo musical, es mi parada obligatoria en la 'almendra' medieval.

Otro local al que espero regresar es el pub Carlingford de la calle Cercas Bajas, si es posible a por un refrescante ginger ale, pedido al que mis acompañantes se sumarán con varias exquisitas pintas de este rincón que ofrece una interesante selección musical y puro ambiente irlandés. Lo dicho. Damas, magos, elfos, duendes irlandeses y demás habitantes de la vitoriana Tierra Media, nos vemos en el 'Riven' y en el 'Carling'.

Las preferencias de los lectores

«Qué ganas de volver a tomar un vinito de año en copa, Gladys. Quiero veros pronto» Mar - Hegoalde Bi (Vitoria)

«Excelente local en la avenida con la mejor tortilla de patata de Vitoria» Cristine Loaiza - Gastrobar Chapoó (Vitoria)

«Quiero disfrutar de nuevo con su gente. Me encanta su sándwich con champiñones» Arantza - Bapo (Vitoria)

«Ya queda menos para disfrutar de los cafés preparados con cariño por Jose Mari» Aitor Lazcoz - Bar Laudio (Llodio)

«Buena comida casera y camareras simpáticas. Te animan cuando estás de bajón» Coral Zumaquero Muñoz - Mesón Tino (Vitoria)

«Lo mejor, el surtido de las exquisitas tapas con agradable vista, olor y gusto al paladar» María Teresa Gil - Erkiaga (Vitoria)