Carta de amor al Erkiaga

No hace mucho tiempo -bueno, antes del virus; o sea, en otra era de este mismo año- mi pareja y yo paseábamos por el Casco Viejo con otro matrimonio que no lo suele frecuentar y, hablando de esto y de lo otro, nos plantamos frente al Erkiaga, que en ese momento estaba a rebosar. Y les comentamos: «Igual ahora no es el mejor momento, pero aquí venimos muchos días. Tienen unos pintxos fenomenales y se está de cojones».

Nada más decirlo me di cuenta de que para mis amigos estas palabras debían sonar a acto de fe. El Erkiaga es uno de los bares más pequeños de Euskadi, pillar sitio a unas horas razonables de poteo es una quimera, no ponen fútbol en la tele y su diseño y aspecto exterior son... No son llamativos. ¿Entonces por qué vengo yo aquí?

No me acuerdo bien el día, pero sí la entrada: 'Hola chicos', saludó al que yo más tarde conocí como Jesús. Que un compadre me trae con simpatía y me otorgue el tratamiento de 'chico' a mí ya es un punto. Pero fueron sumándose más detalles como ese 'José Pariente' servido en una copa helada. O esas 'patatas revolconas', que se llaman así y yo pensaba que el camarero estaba de guasa, lo que propició ganar cierta confianza con los días, apreciar otros pintxos y conocer a Josune, la cocinera y cabeza pensante de la maravilla que se extiende sobre la barra. Yo que me como hasta las piedras y no soy ningún gourmet puedo recomendarles sin pestañear unas orejas de cerdo rebozadas, banderilla casi en extinción y fuera de toda corrección política. Unas 3.500 calorías, ¿y qué? Los picos finos y siluetas trabajadas pueden optar por el 'volar' o el 'celedón', 'delicatessen' que han ganado premios por ahí.

De la panza sale la danza, dicen. Pero esa no es la razón por la que mi pareja y yo nos sentimos a gusto en el Erkiaga. No vamos a comer al Erkiaga, vamos a estar. Alguna vez lo hemos hablado y no es fácil de concretar en palabras. Uno se siente bien ahí, en esos 40 m2 -incluyendo barra y todo-, bancos corridos, mesitas para hobbits y el buen rollo que se transmite desde la barra. No sé cómo ni cuándo, pero volveremos al Erkiaga, aunque sea para pedir el 'José Pariente' por teléfono desde San Pedro.