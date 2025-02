Carta de amor a 'La Cerve'

Sergio Eguía Lunes, 11 de mayo 2020 | Actualizado 14/05/2020 10:45h. Comenta Compartir

Cheers es el bar al que todos querríamos volver. Siempre. Aunque suene raro tras dos meses recluidos en casa. Lo que vamos a buscar en la cacareada 'nueva normalidad' será ese lugar en el que 'everybody knows your name', que cantaba la sintonía de la serie que lanzó al estrellato a Ted Danson en los ochenta. Sentirnos como en casa, pero fuera de ella.

Cheers triunfó porque era un refugio de los problemas que todos compartimos. Once temporadas y luego un spin-off aún más exitoso con Frasier. Era un hogar. No era perfecto, ni de refinado diseño, pero era real. Era de verdad. Y por eso me encanta La Cerve. Porque no hay mentira ni en el servicio, ni en el producto. Por eso y por las birrotes que miman Idoia y Aitor desde la barra.

Porque en pocos lugares puedes combinar un menú del día casero con una cervezón artesano de algunas de las mejores fábricas inglesas, belgas y americanas. Sin olvidar el producto local, claro. Porque, si no era ya obvio, en este bar de la plaza Gerardo Armesto de Vitoria puedes hacer lo que harías en tu propia casa. Pedir unas sencillas salchichas alemanas (de Thate, que van a la calidad como harías tu mismo al ir a la compra), unas patatas y una Flanders Red Ale de Rodenbach o una Duchesse de Bourgogne que te quita el sentido.

¿Que qué es un Flanders Red Ale? La cuadratura del círculo. El umami o en realidad la confluencia de los cuatro sabores básicos, dulce, ácido, amargo y salado. Una sour ale. Una cerveza maltosa pero intencionadamente ácida. Frutal en los aromas, casi dulzona; frutas del bosque, cerezas, pero seca en boca y con un largo retrogusto. Y todo ello en lo que llamaríamos un bar de toda la vida de los que da menú del día cada jornada. Con los parroquianos habituales, el txiketeo y vermuteo típico del aperitivo y sin dejarse arrastrar por la excesiva sofisticación que aleja al gran público de la buena cerveza. En sus cañeros para todos los públicos, una lagern europea, una de trigo y un belga tostada. En la neverita, los tesoros para el que busque experiencias nuevas.

Y al fondo el comedor. Todo en madera. Para comer con fuste sin que resulte pesado. Cocina de toda la vida (ojo a las lentejas y unas guindillas que pican como el infierno y siempre quieres otra) y un plato de carne y otro de pescado entre los que elegir.

Dicen que en carretera hay que parar donde lo hacen los camioneros. En ciudad, si das con ese rincón que comparten currelas de peonada semanal y furgoneta el fin de semana con ejecutivos de corbata y funcionarios municipales has hallado una mina con más tesoros que la del rey Salomón.

Ampliar Revuelto de champiñones, un clásico del menú. Y una cerveza, por supuesto. Sergio Eguía