Educación valora eliminar el modelo A del único instituto de Rioja Alavesa «La opción estaba en la prematrícula del Gobierno vasco, pero luego explicaban que no se impartaría», dicen en el centro con solo 9 alumnos inscritos en castellano

Sara López de Pariza Sábado, 8 de marzo 2025, 01:37 Comenta Compartir

El instituto Samaniego de Laguardia, el único de Rioja Alavesa, no sabe si el próximo curso podrá ofertar el modelo A a los nuevos alumnos ... que lleguen para iniciar la etapa de Secundaria en el centro. Están a la espera de la decisión que tome el departamento de Educación, que analiza la posibilidad de suprimir el modelo en el que el castellano es la lengua vehicular debido a la baja demanda. Desde el área liderada por Begoña Pedrosa (PNV) hacen, eso sí, un llamamiento a la calma porque todavía no habría una decisión definitiva. «En principio no está descartado que haya modelo A, es algo que se verá próximamente», trasladan fuentes del departamento.

En la zona (al instituto acuden alumnos de toda Rioja Alavesa) y en el propio centro, sin embargo, tienen claro que el castellano peligra en las aulas. Según ha podido saber este periódico, solo 9 adolescentes han realizado la prematrícula para estudiar en modelo A el próximo curso. «La opción estaba en el aplicativo del Gobierno vasco para realizar la prematrícula, pero al lado aparecía un asterisco en el que se explicaba que en este centro no se impartiría el modelo A. Es una contradicción», trasladan desde el equipo directivo del IES Samaniego, que está a la espera de reunirse la próxima semana en Vitoria con representantes del departamento de Educación. IES SAMANIEGO DE LAGUARDIA «Por nuestra parte estamos dispuestos a mantener el modelo A el próximo curso» «Ahora mismo estamos en una incertidumbre total, pero por nuestra parte tenemos claro que estamos dispuestos a mantener el modelo A», añaden desde el instituto. En cualquier caso, de eliminarse el castellano como lengua vehicular afectaría solo a 1º de la ESO, en el resto de cursos los alumnos seguirían con el modelo elegido. En la actualidad, 123 chavales de diferentes pueblos de Rioja Alavesa cursan sus estudios en modelo A en la ESO y en Bachillerato. La noticia de su posible desaparición ha llegado al terreno político. El Partido Popular intentó llevar la cuestión al pleno del Ayuntamiento de Laguardia, aunque finalmente no se pudo debatir al no permitirse una moción de urgencia ni tratar el tema en ruegos y preguntas. «La mayoría de las familias elige curso tras curso el modelo A en castellano. Es inaceptable que se trate de coartar la libertad de las familias de elegir libremente la educación de sus hijos por la política de imposición lingüística del PNV», denuncia el concejal del PP en el Consistorio de Laguardia, Lucas Ponce. «El IES Samaniego acoge a estudiantes de 22 municipios y la mayoría tiene el castellano como lengua familiar y de casa, su supresión sería un perjuicio para las familias que lo solicitan», añade. LUCAS PONCE, CONCEJAL DEL PP EN LAGUARDIA «La mayoría de familias elige el castellano, es inaceptable que se trate de coartar su libertad» Según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística Eustat, 2.443 habitantes de Rioja Alavesa mayores de dos años son euskaldunes; es decir, entienden y hablan bien el euskera. Suponen el 21% de la población total. Muchos niños estudian en las diferentes ikastolas distribuidas por la comarca.

