El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eduardo Rojo en Cantabrana, localidad burgalesa donde se desarrolla 'Forasteras'. I. L.

Eduardo Rojo da voz a los migrantes en 'Forasteras'

El periodista y escritor presenta este jueves en Vitoria su último libro, una obra que oscila entre el relato costumbrista y la novela negra

Iñigo Linaje

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Un periodista debe ir al lugar del crimen, igual que un escritor debe quedarse en ese lugar para contar una historia. Eduardo Rojo, que es ... ambas cosas, acaba de publicar su última novela, y acaba de visitar Cantabrana, la localidad ubicada en el corazón del valle de las Caderechas, en el norte de Burgos, donde ha ambientado 'Forasteras' (Editorial Carena), una obra que oscila entre el relato costumbrista y la novela negra, los dos polos entre los que se ha movido desde que se estrenó como narrador en 2010. Con esa impresión en la mente presentará este jueves su obra en Vitoria, en Círculo, acompañado por Txus Iparraguirre (19.30 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  2. 2 Los servicios mínimos por la huelga propalestina afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  3. 3

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5

    PSE y PNV pactan con Bildu subir un 2,5% los impuestos en Vitoria
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 Servicios mínimos para el paro por Palestina de este miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  8. 8

    Una residencia para estudiantes en una Plaza Porticada «muy viva»
  9. 9

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  10. 10

    Así quedan los impuestos, tasas y precios públicos de Vitoria para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Eduardo Rojo da voz a los migrantes en 'Forasteras'

Eduardo Rojo da voz a los migrantes en &#039;Forasteras&#039;